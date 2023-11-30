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Грузия
Жилая
Кобулетский муниципалитет
Жильё в Кобулетский муниципалитет, Грузия
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6
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33 объекта найдено
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
1
1
34 м²
12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,872
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Flatiko LLC
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
3
2
105 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€156,682
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Flatiko LLC
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
2
1
63 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€89,726
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Flatiko LLC
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
1
1
31 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€51,652
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Flatiko LLC
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Шале
Квирике, Грузия
Комплекс состоит из 20 коттеджей и представляет собой экологически чистую территорию с велик…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чакви, Грузия
1
1
40 м²
15/19
Точный Адрес: Чакви, Батуми 16 🔸Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Chakvi…
€86,316
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чакви, Грузия
2
1
91 м²
8/19
Точный Адрес: Чакви, Батумская 16 🔸Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Cha…
€199,889
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
3
1
140 м²
1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€172,632
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
3
1
90 м²
14/14
2+1 apartment for sale in the eco-complex Tropical Garden Spacious apartment with modern …
€220,000
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Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
1
1
33 м²
КВАРТИРА В КОБУЛЕТИ / 33 м2 / 11700$ В РАССРОЧКУ / ALLIANCE RENAISSANCE ⠀ Грузия, Кобулети…
€35,435
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Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
2
1
54 м²
КВАРТИРА В КОБУЛЕТИ / 54 м2 / 19500$ В РАССРОЧКУ / ALLIANCE RENAISSANCE ⠀ Грузия, Кобулети…
€59,058
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Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
1
1
35 м²
КВАРТИРА В БАТУМИ / 35 м2 / 19950$ В РАССРОЧКУ / DREAMLAND OASIS ⠀ Грузия, Чакви, Батумска…
€60,421
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Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3
1
68 м²
КВАРТИРА В БАТУМИ / 68 м2 / 38760$ В РАССРОЧКУ / DREAMLAND OASIS ⠀ Грузия, Чакви, Батумска…
€117,389
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Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2
1
65 м²
КВАРТИРА В БАТУМИ / 65 м2 / 37050$ В РАССРОЧКУ / DREAMLAND OASIS ⠀ Грузия, Чакви, Батумска…
€112,210
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Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
1
1
100 м²
21/25
Особенности объекта: Квартира в черном каркасе. Развитая инфаструктура. В пешеходной доступн…
€107,213
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы
Чакви, Грузия
1
1
25 м²
4/12
Точный Адрес: Чакви, Батуми 4 Квадратура: 25м2 Этаж: 4 Макс. кол-во этажей: 12 Каркас: Р…
€25,440
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Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
1
1
31 м²
28/17
Инновационный спортивно-оздоровительный проект в Кобулети Проект расположен в климато-бал…
€45,384
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кобулети, Грузия
2
1
55 м²
23/28
Квартиры в Кобулети в 30 метрах от моря! Новостройка ALLIANCE RENAISSANCE (блок А). …
€59,367
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кобулети, Грузия
1
1
33 м²
17/28
Жилье в Кобулети в 30 метрах от моря! Новостройка ALLIANCE RENAISSANCE (блок А). Сро…
€35,380
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Таунхаус 4 спальни
Чакви, Грузия
6
151 м²
2
Продается таунхауз в г. Чакви в коттеджном посёлке Residence Botanico на берегу Черного моря…
€145,374
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Квартира 1 спальня с видом на море
Кобулети, Грузия
2
1
50 м²
Alliance Renaissance – инновационный спортивно-оздоровительный проект, расположенный в клима…
€65,873
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
1
1
30 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€41,159
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Студия 1 комната
Чакви, Грузия
1
1
37 м²
8/18
Oasis Dreaml and Chakvi Dreamland Oasis Chakvi первый живой оздоровительный комплекс прем…
€68,689
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Вилла
Чакви, Грузия
172 м²
2
Продажа таунхаусов в Чакви! Давно мечтаете о собственном доме у моря? Dolce Vita Villas -…
€191,348
1
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Таунхаус 5 спален
Кобулети, Грузия
6
3
238 м²
2
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
€186,260
1
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Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
1
1
46 м²
3/5
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
€60,998
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
1
1
32 м²
12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€24,327
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Дом
Чакви, Грузия
200 м²
3
iVillas — жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивн…
€329,817
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Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
1
1
48 м²
18
Резиденции SWISSÔTEL - Жемчужина Кобулети Первый Swissotel Hotel Resorts в Грузии, а так …
€89,950
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
3
3
240 м²
2
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
€313,463
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