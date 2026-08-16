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Жилье в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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Кобулети
80
Чакви
65
219 объектов найдено
Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
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Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$126,684
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Квартира 2 спальни в Кобулети, Грузия
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Квартира 2 спальни
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$213,312
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Квартира 2 спальни в Чакви, Грузия
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Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$195,770
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$111,843
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$281,248
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$215,558
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TekceTekce
Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$281,248
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$56,050
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$318,000
НДС
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$169,000
НДС
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Коттедж 5 комнат в Хала, Грузия
Коттедж 5 комнат
Хала, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся компактный и очень рационально спроектированный новый жилой дом в завершающей стад…
$185,000
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$140,220
НДС
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Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: Этот просторный студийный апартамент расположен на высоком этаже в Tropica…
$87,919
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 21/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$391,864
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 22/28
Просторные апартаменты с двумя спальнями и захватывающими видами на море и горы.
$199,374
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Квартира 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 12/26
Renaissance Находится в Кобулети,1я линия 30м от моря Ренессанс - еще один инновационн…
Цена по запросу
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Звезда
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/12
Продаётся просторная и светлая студия с прямым видом на море в новом комфортабельном жилом к…
$69,800
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Дом 6 комнат в Джиханджури, Грузия
Дом 6 комнат
Джиханджури, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в селе Чаниети (в 1 часе езды от Батуми). Площадь участка — 4000 м², статус «…
$225,000
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 14/36
ИНВЕСТИЦИOHHЫЙ ПРОЕКT В ГPУЗИИ! ЖК нaxoдится в Koбулети,1я линия 30м от мopя * Peнeс…
$62,800
НДС
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 23/23
Код 20260731085900 Студия 25,8 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)   Компактная …
$60,899
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Dmd consulting
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Дом 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Дом 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся полностью укомплектованный мебелью и всем необходимым коттедж в Кобулети. Две спа…
$177,500
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/13
$31,875
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/25
Код:20260718111824 Студия 29,1 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Современная студия…
$62,964
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Dmd consulting
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 17/25
Код 20260722072624 Апартаменты с 1 спальней 67,2 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)  …
$138,793
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Dmd consulting
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Коттедж 4 комнаты в Букнари, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Букнари, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий 2-этажный коттедж в Букнари (рядом с Чакви). 📐 Площадь коттеджа:…
$188,000
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FreeDom
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 280 м²
Продаётся просторный дом с панорамными видами в Чакви 🏡🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви, деревня Сахи…
$243,000
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FreeDom
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Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Инновационный спортивно-оздоровительный проект расположен в климато-бальнеологическом курорт…
$59,064
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/12
$39,000
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/25
Pullman  * ЖК находится - Цихисдзири,20км от Батуми,3 км от города Кобулети. Рядом крепос…
$79,900
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Площадь 370 м²
Продаётся премиальная террасная вилла в Чакви 🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви (спокойный район с отл…
$970,000
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Типы недвижимости в Кобулетском муниципалитете

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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