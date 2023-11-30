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Жильё в Кобулетский муниципалитет, Грузия

Кобулети
6
Чакви
4
33 объекта найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,872
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€156,682
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€89,726
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€51,652
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Шале в Квирике, Грузия
Шале
Квирике, Грузия
Комплекс состоит из 20 коттеджей и представляет собой экологически чистую территорию с велик…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 15/19
Точный Адрес: Чакви, Батуми 16 🔸Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Chakvi…
€86,316
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чакви, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 8/19
Точный Адрес: Чакви, Батумская 16 🔸Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Cha…
€199,889
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€172,632
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 14/14
2+1 apartment for sale in the eco-complex Tropical Garden Spacious apartment with modern …
€220,000
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
КВАРТИРА В КОБУЛЕТИ / 33 м2 / 11700$ В РАССРОЧКУ / ALLIANCE RENAISSANCE ⠀ Грузия, Кобулети…
€35,435
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Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
КВАРТИРА В КОБУЛЕТИ / 54 м2 / 19500$ В РАССРОЧКУ / ALLIANCE RENAISSANCE ⠀ Грузия, Кобулети…
€59,058
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
КВАРТИРА В БАТУМИ / 35 м2 / 19950$ В РАССРОЧКУ / DREAMLAND OASIS ⠀ Грузия, Чакви, Батумска…
€60,421
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Квартира 2 спальни в Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
КВАРТИРА В БАТУМИ / 68 м2 / 38760$ В РАССРОЧКУ / DREAMLAND OASIS ⠀ Грузия, Чакви, Батумска…
€117,389
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Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
КВАРТИРА В БАТУМИ / 65 м2 / 37050$ В РАССРОЧКУ / DREAMLAND OASIS ⠀ Грузия, Чакви, Батумска…
€112,210
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Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 21/25
Особенности объекта: Квартира в черном каркасе. Развитая инфаструктура. В пешеходной доступн…
€107,213
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы в Чакви, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/12
Точный Адрес: Чакви, Батуми 4 Квадратура: 25м2 Этаж: 4 Макс. кол-во этажей: 12 Каркас: Р…
€25,440
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Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 28/17
Инновационный спортивно-оздоровительный проект в Кобулети Проект расположен в климато-бал…
€45,384
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кобулети, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 23/28
Квартиры в Кобулети в 30 метрах от моря!  Новостройка ALLIANCE RENAISSANCE (блок А).  …
€59,367
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 17/28
Жилье в Кобулети в 30 метрах от моря!  Новостройка ALLIANCE RENAISSANCE (блок А).  Сро…
€35,380
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Таунхаус 4 спальни в Чакви, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продается таунхауз в г. Чакви в коттеджном посёлке Residence Botanico на берегу Черного моря…
€145,374
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Квартира 1 спальня с видом на море в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня с видом на море
Кобулети, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Alliance Renaissance – инновационный спортивно-оздоровительный проект, расположенный в клима…
€65,873
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€41,159
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/18
Oasis Dreaml and Chakvi Dreamland Oasis Chakvi первый живой оздоровительный комплекс прем…
€68,689
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Продажа таунхаусов в Чакви! Давно мечтаете о собственном доме у моря? Dolce Vita Villas -…
€191,348
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Таунхаус 5 спален в Кобулети, Грузия
Таунхаус 5 спален
Кобулети, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
€186,260
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
€60,998
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€24,327
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
iVillas — жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивн…
€329,817
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Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 18
Резиденции SWISSÔTEL - Жемчужина Кобулети Первый Swissotel Hotel Resorts в Грузии, а так …
€89,950
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
€313,463
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Типы недвижимости в Кобулетский муниципалитет

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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