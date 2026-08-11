Вид на жительство по получению образования

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Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:
Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии
Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита
При наличии ВНЖ Вы сможете оф…
Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:
Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии
Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита
При наличии ВНЖ Вы сможете оф…
Грузия, страна, известная своей богатой историей, захватывающими дух пейзажами и гостеприимной атмосферой, предлагает уникальную возможность лицам, желающим получить второе гражданство. Согласно специальному положению, Президент Грузии имеет полномочия предоставлять гражданство лицам, которы…