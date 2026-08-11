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Вид на жительство по получению образования

Грузия Грузия
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$1,500
;
Вид на жительство по получению образования
ВНЖ
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О программе иммиграции

В случае поступления в образовательное учреждение, которое имеет аккредитацию в соответствии с законодательством Грузии обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:

  • Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии
  • Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита
  • При наличии ВНЖ Вы сможете оформить медицинскую страховку
  • Только при наличии временного ВНЖ на протяжении определенного периода времени Вы сможете претендовать на гражданство Грузии (в общем порядке)
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,500
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
12 месяцев
Безвизовый въезд
Азербайджан, Австрия, Армения, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония
Дополнительные расходы
Гос пошлины 120.00 USD
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Вид на жительство по получению образования
Грузия Грузия
от
$1,500
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