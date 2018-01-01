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Property of Georgia

Грузия, Georgia, Tbilisi, Isni district, Beri Gabriel Salosi avenue vi alley, n11, apartment n55
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Property of Georgia
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
property-georgia.com
Описание

PROPERTY OF GEORGIA

Делает покупку и продажу недвижимости максимально рентабельной, сохраняя при этом высочайший уровень обслуживания. Предоставит точную и актуальную информацию, квалифицированный анализ и разумный совет по недвижимости. Постоянно исследует новые идеи и технологии, чтобы сделать продажу и покупку недвижимости быстрее, дешевле и проще.

Если вам нужно продать, купить или снять жильё, и вы хотите сделать это максимально безопасно и выгодно, воспользуйтесь профессиональной помощью – обратитесь в наше агентство недвижимости, которое предоставит вам квалифицированные посреднические услуги

НАША МИССИЯ

Быть ведущей компанией по обслуживанию недвижимости и домовладельцев всегда превосходя ожидания наших клиентов. Чтобы иметь довольных клиентов и быть известными в сообществе недвижимости, благодаря нашему совершенству и честности. Помочь покупателям и продавцам в принятии лучших решений в сфере недвижимости путем предоставления соответствующих знаний, сотрудничества, профессионализма и незабываемого опыта.

Офис Батуми: 

Офис Кобулети: 

Офис Тбилиси: 

Мы всегда рады сотрудничеству, по всем вопросам и предложениям, пишите на нашу почту!

Услуги

Услуги

Недвижимость

  • Аренда
  • Покупка
  • Продажа 
  • Инвестиционные проекты
  • Управление

Юридические услуги 

  • Весь спектр недвижимости
  • Регистрация компаний, ИП
  • Содействие в оформлении вида на жительство

Финансовые услуги

Дистанционное обслуживание

Наши агенты в Грузии
Alya Kadi
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Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

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NIKO Real Estate Agency– профессиональное агентство с многолетним опытом работы. Наша специализация – продажа недвижимости в Грузии на берегу Черного моря.

За нашу многолетнюю успешную деятельность мы сумели добиться действительно высоких результатов в данной сфере и оказали помощь в покупке комфортабельного жилья многим клиентам.

За этот период мы стали ещё лучше, усовершенствовали свои знания, расширили возможности, наладили взаимовыгодные, доверительные отношения с застройщиками и другими организациями, что позволяет нам уже сейчас профессионально и оперативно решать любые вопросы.

Мы знаем все «шероховатости и подводные камни» ведения сделок и умеем их корректно обходить. В процессе получения опыта всегда есть место для ошибок, однако благодаря нашему упорству, трудолюбию, вере в свои силы, всесторонней партнерской и клиентской поддержке, сегодня наши возможности вышли на новый, высокопрофессиональный уровень!

NIKO Real Estate Agency – это не вновь открывшееся агентство недвижимости в Грузии, а большая дружная команда профессионалов, которая выбрав новую маркетинговую стратегию, вышла не только на рынок России, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран СНГ, но и на большинство стран Европы.

NIKO Real Estate Agency – это Ваш выбор надежности, успеха и безопасности!

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Наша компания Tbilhouse работает на рынке с 2015 года, а с 1998 года работает под другим названием. Наш профиль Buy-Sell-Rent. любая недвижимость.

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Elt Building — это строительно-девелоперская компания, которая с 2017 года начала активную деятельность в Аджарии, а конкретно в Батуми.

Стартапом компании был многофункциональный жилой комплекс Sunrise на новом Бульваре, на первой линии побережья черного моря, с хорошо развитой инфраструктурой и множеством преимуществ.

Elt Building является дочерней компанией финансовой организации Elt company, которая существует уже 15 лет, с тех времен, когда бизнес-среда пока еще не была создана в стране. Главная сфера деятельности компании — это сеть ломбардов, которая успешно оперируется более чем 150 сотрудниками компании в 22 сервисных центрах.

Строительная компания Elt Building — это высококачественные строительные материалы, инновационные технологии, современный и удобный дизайн, ответственность, надежность, корректное управление и квалифицированный персонал.

Компания уже имеет деловые отношения с надежными партнерами в Украине, России, Казахстане, Израиле, Испании, Иране, Турции, Азербайджане и Армении.

Нашей основной целью является создание современной, удобной, здоровой и безопасной среды в нынешнем и других будущих проектах.

Geos
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Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации

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