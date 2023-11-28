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Особняки в Грузии

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1 объект найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 770 м²
Количество этажей 3
▫️ Дом выполнен в классическом стиле: площадь дома 1270 кв.м ▫️ Площадь участка 2200 кв.м…
€2,28 млн
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Параметры недвижимости в Грузии

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