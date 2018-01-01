Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в этой сфере. Новые подходы в продаже недвижимости, постоянное повышение квалификации риэлторов, полное соответствие законодательству Грузии, услуги с учетом индивидуальных особенностей человека и их демократичная цена!
ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых комплексов и домов гостиничного типа. «Марди Хаус» является дочерней компанией ООО «Марди Холдинг», которое работает в различных направлениях (производство табачных изделий, международные авиаперевозки, производство пищевых продуктов и многое другое) с большим успехом вот уже 24 года. «Марди Холдинг» известен не только в Грузии: компания также имеет деловых партнеров в Бельгии, Беларуси, России, Литве, Украине, Турции и Голландии.
Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации