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One Development

Грузия, Батуми
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
11 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
onedev.ge/
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О застройщике

One Development — ведущий эксклюзивный девелопер недвижимости в Батуми

"Мы строим высоколиквидные объекты недвижимости в Батуми с 2018 года, которые привлекают инвесторов стратегическим расположением, современными удобствами, высоким качеством строительства и персонализированным подходом к клиенту. Благодаря этому мы обеспечиваем высокую арендную доходность, инновационность и устойчивое развитие своих проектов."
 

Услуги

- Создаем уникальные архитектурные проекты, сочетая современный дизайн и функциональность.

- Профессиональные консультации для выгодных инвестиций в недвижимость, расчет доходности и оценка рисков.

Почему выбирают One Development?

  • Качество: Без компромиссов в материалах и работах.
  • Надежность: Завершение проектов в срок и в рамках бюджета.
  • Индивидуальный подход: Учет всех пожеланий и потребностей клиентов.
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:26
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
10:00 - 19:00
Вторник
10:00 - 19:00
Среда
10:00 - 19:00
Четверг
10:00 - 19:00
Пятница
10:00 - 19:00
Суббота
10:00 - 19:00
Воскресенье
10:00 - 19:00
Новостройки
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Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Батуми, Грузия
от
$230,319
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 147 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Батуми! Пассивный доход до $2000 в месяц уже в этом году при сдаче в долгосрочную аренду! Ипотека от 8% и рассрочка от застройщика 0% до 36 месяцев. Срок сдачи – декабрь 2024.  Уголок спокойствия…
Застройщик
One Development
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Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Батуми, Грузия
от
$47,243
Год сдачи 2026
Количество этажей 36
Площадь 28–121 м²
15 объектов недвижимости 15
Первый жилой дом бизнес-класса ONE в туристическом центре Батуми – лучший вариант для инвестиций или проживания у моря! Выгодное вложение: +113% прирост средней цены за время строительства! от 20,2% доходность от сдачи в аренду при средней заполняемости 55%; 0% рассрочка от …
Застройщик
One Development
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Наши агенты в Грузии
One Development
One Development
16 объектов
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Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей  собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не в…
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Gera Group
Грузия, Батуми
Жилая недвижимость 8 Коммерческая недвижимость 2 Земельные участки 1
Компания «Гера Групп» с 2010 года реализует девелоперские проекты в Батуми. Компания уже успешно завершила два строительных проекта в туристическом районе Батуми. Коллектив компании укомплектован высококвалифицированными и опытными сотрудниками.
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LTD EVROMSHENI
Грузия, Батуми
Новостройки 1 Жилая недвижимость 2
Строительная компания LTD „EVROMSHENI“ образовалась в 2014г. И в ее основные обязанности входят Строительные работы. компания предлагает потребителю современные , комфортные и качественные жилые квартиры, наша цель , строительство высокого качества и надежной работы в строго указанные сроки,…
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Real Palace
Грузия, Батуми
Black Sea Towers - новый высотный жилой комплекс премиум-класса в центре делового Батуми. Комплекс расположен недалеко от моря на Аллее Героев напротив стадиона UEFA. Отсюда открываются замечательные панорамные виды на город, горы и море. Застройщиком и девелопером проекта является компания …
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Hilton Serviced Apartments
Грузия, Батуми
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 3
Tourinvest Management Group работает в Грузии с 2008 года, является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, общий объем инвестиций составляет около 200 миллионов долларов. Профиль компании включает следующие виды операционной деятельности: Строительство, продажа недвижимости, управление нед…
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