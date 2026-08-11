Вид на жительство по бизнес активности

В случае поступления в образовательное учреждение, которое имеет аккредитацию в соответствии с законодательством Грузии обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Гр…