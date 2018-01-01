Вид на жительство по бизнес активности

Грузия

Срок получения: от 1 месяцев

от €118,116

Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита При наличи