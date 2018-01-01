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Вид на жительство по бизнес активности

Грузия Грузия
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
€1,817
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Вид на жительство по бизнес активности
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Расходы Расходы

О программе

Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:

  • Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии
  • Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита
  • При наличии ВНЖ Вы сможете оформить медицинскую страховку
  • Только при наличии временного ВНЖ на протяжении определенного периода времени Вы сможете претендовать на гражданство Грузии (в общем порядке)
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
€1,817
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
12 месяцев
Безвизовый въезд
Австрия, Азербайджан, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские острова, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гаити, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Колумбия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Молдова, Монголия, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Франция
Дополнительные расходы
Гос пошлины 120.00 USD
Требования к заявителю

 Обеспечение у компании (ИП) оборота от 50.000 лари (18.000 USD)

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Вид на жительство по бизнес активности
Грузия Грузия
Расходы:
от
€1,817
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