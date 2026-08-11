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Вид на жительство по бизнес активности

Грузия Грузия
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$2,000
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Вид на жительство по бизнес активности
ВНЖ
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О программе иммиграции

Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:

  • Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии
  • Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита
  • При наличии ВНЖ Вы сможете оформить медицинскую страховку
  • Только при наличии временного ВНЖ на протяжении определенного периода времени Вы сможете претендовать на гражданство Грузии (в общем порядке)
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$2,000
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
12 месяцев
Безвизовый въезд
Австрия, Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Армения, Багамы, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гаити, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Франция
Дополнительные расходы
Гос пошлины 120.00 USD
Требования к заявителю

 Обеспечение у компании (ИП) оборота от 50.000 лари (18.000 USD)

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Вид на жительство по бизнес активности
Грузия Грузия
от
$2,000
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