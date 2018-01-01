Вид на жительство по бизнес активности

Безвизовый въезд
Австрия, Азербайджан, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские острова, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гаити, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Колумбия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Молдова, Монголия, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Франция