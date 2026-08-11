Вид на жительство по бизнес активности

Безвизовый въезд
Австрия, Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Армения, Багамы, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гаити, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Франция