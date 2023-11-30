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Жильё в Мцхета-Мтианети, Грузия

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Квемо Лиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Квемо Лиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4/9
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Archi Nutsubidze в Тбилиси. Квартира располо…
€77,395
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Мцхетский муниципалитет, Грузия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Мцхетский муниципалитет, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
1-storied 175 sq.m. new-constructed private house for sale in Mtskheta region, Gorovani, 4 r…
€136,580
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Дом 4 спальни в Сагурамо, Грузия
Дом 4 спальни
Сагурамо, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
336 sq.m. private house for sale in Saguramo, Ilias Ubani, located on 1900 sq.m. land, 5 roo…
€318,687
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Параметры недвижимости в Мцхета-Мтианети, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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