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Жильё в Рустави, Грузия

квартиры
8
12 объектов найдено
Квартира 1 комната в 9, Грузия
Квартира 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 28/34
Продается красивая 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 72.9 кв.м. Квартира…
$166,978
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Студия 1 комната в 9, Грузия
Студия 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 27/34
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 31.5 кв.м. Студия находится в о…
$135,160
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Квартира 1 комната в 16, Грузия
Квартира 1 комната
16, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 27
Продается красивая студия с дизайнерским ремонтом площадью 41.26 кв.м. Студия находится в от…
$85,325
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TekceTekce
Студия 1 комната в 9, Грузия
Студия 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 29/34
Продается шикарная студия с дизайнерским ремонтом площадью 42.4 кв.м. Студия находится в отл…
$88,608
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Студия 1 комната в 21, Грузия
Студия 1 комната
21, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 29/42
Продается красивая студия с дизайнерским ремонтом площадью 61.9 кв.м. Студия находится в отл…
$148,133
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Квартира 1 комната в 21, Грузия
Квартира 1 комната
21, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 28/42
Продается уютная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 86.3 кв.м. Квартира н…
$242,762
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Квартира 1 комната в 16, Грузия
Квартира 1 комната
16, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/27
Продается красивая 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 58.84 кв.м. Квартир…
$118,553
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Квартира 2 комнаты в 21, Грузия
Квартира 2 комнаты
21, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 28/42
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 76.6 кв.м. Кварт…
$186,827
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Студия 1 комната в 21, Грузия
Студия 1 комната
21, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 29/42
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 49.9 кв.м. Студия находится в отлич…
$124,042
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Квартира 1 комната в 9, Грузия
Квартира 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 29/34
Продается роскошная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 61.7 кв.м. Квартир…
$141,324
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Квартира 2 комнаты в 16, Грузия
Квартира 2 комнаты
16, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/27
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 74.55 кв.м. Ква…
$137,554
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Квартира 3 комнаты в 16, Грузия
Квартира 3 комнаты
16, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 2/27
Продается шикарная 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 137.44 кв.м. Квар…
$199,101
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Параметры недвижимости в Рустави, Грузия

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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