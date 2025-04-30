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Гражданство Грузии за инвестиции

Грузия Грузия
Срок получения: от 4 месяцев
Расходы: от
$400,000
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Гражданство Грузии за инвестиции
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Грузия, страна, известная своей богатой историей, захватывающими дух пейзажами и гостеприимной атмосферой, предлагает уникальную возможность лицам, желающим получить второе гражданство. Согласно специальному положению, Президент Грузии имеет полномочия предоставлять гражданство лицам, которые сделали значительные инвестиции в страну или внесли существенный вклад в ее развитие. Эта инициатива не только способствует привлечению инвестиций, но и признает ценный вклад отдельных лиц в прогресс и процветание Грузии.

Процесс получения второго гражданства в Грузии на основании президентского указа направлен на привлечение физических лиц, которые готовы инвестировать в экономику страны или внести свой вклад в ее социально-экономическое развитие. Это может принимать различные формы, включая инвестирование в бизнес, инфраструктурные проекты или филантропические начинания, которые приносят пользу грузинскому народу и обществу в целом.

В отличие от некоторых других программ получения гражданства через инвестиции, которые могут иметь строгие требования или длительные сроки оформления, программа Грузии предусматривает индивидуальный подход. Каждый случай рассматривается по существу, и лица, демонстрирующие подлинную приверженность росту и развитию Грузии, приветствуются с особым вниманием.

Более того, программа получения второго гражданства Грузии предлагает ряд преимуществ успешным заявителям. Гражданство Грузии дает право жить, работать и учиться в стране, а также доступ к различным социальным услугам и льготам. Граждане также пользуются безвизовым доступом в 130 стран, включая Шенген или визой по прибытии во многие страны по всему миру, что расширяет их глобальную мобильность и возможности.

Кроме того, благоприятная для бизнеса среда Грузии и низкие налоговые ставки делают ее привлекательным местом для инвесторов и предпринимателей. Благодаря своему стратегическому расположению на перекрестке Европы и Азии Грузия служит воротами к прибыльным рынкам и возможностям. Будь то в сфере туризма, сельского хозяйства, недвижимости или технологий, в Грузии есть широкие перспективы для роста и успеха.

Программа второго гражданства Грузии предлагает путь к гражданству для лиц, которые сделали значительные инвестиции или вклад в развитие страны. Признавая и вознаграждая их усилия, Грузия стремится привлечь таланты, капитал и экспертные знания, которые будут способствовать ее прогрессу и процветанию в ближайшие годы. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, филантропом или визионером, Грузия приглашает вас стать частью ее яркого и динамичного сообщества.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 4 месяцев
Расходы
Расходы
от
$400,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый въезд в 130 стран, включая Шенгенскую зону

Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Доминика, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Египет, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гренада, Папуа — Новая Гвинея, Венгрия, Исландия, Индия, Иран, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Черногория, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Северная Македония, Норвегия, Оман, Палестинские территории, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Сент-Люсия, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Того, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, ОАЭ, Уругвай, Узбекистан, Ватикан, Вьетнам, Замбия
Требования к заявителю

Инвестиции в экономику Грузию, или другой значительный вклад в развитие Государства. 

Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Подано заявление на получение гражданства
от 14 дней
Заявка одобрена
от 10 дней
Получение Гражданства и паспорта
от 14 дней
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Гражданство Грузии за инвестиции
Грузия Грузия
от
$400,000
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