компания Universal 23 основана 2022 году и является дочерной компанией ООО Universal, который имеет большой опыт строительства и разработки бизнес проектов в строительстве
на каждом этапе строительства ведётся мониторинг всех работ начиная с самого важного фундамента здания
мы предоставляем всю информацию о любом этапе строительных работ
У нас есть все ответы на ваши вопросы
Наша компания предлагает следующие услуги в Тбилиси, Батуми и Гудаури:
выбор участка под конкретную задачу
получение разрешения на строительство
строительство любого типа здания под ваш заказ