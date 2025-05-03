О застройщике

компания Universal 23 основана 2022 году и является дочерной компанией ООО Universal, который имеет большой опыт строительства и разработки бизнес проектов в строительстве

на каждом этапе строительства ведётся мониторинг всех работ начиная с самого важного фундамента здания

мы предоставляем всю информацию о любом этапе строительных работ

У нас есть все ответы на ваши вопросы