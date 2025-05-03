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universal23

Грузия, Батуми
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
2 года
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

компания Universal 23 основана 2022 году и является дочерной компанией ООО Universal, который имеет большой опыт строительства и разработки бизнес проектов  в строительстве

на каждом этапе строительства ведётся мониторинг всех работ начиная с самого важного фундамента здания

мы предоставляем всю информацию о любом этапе строительных работ

У нас есть все ответы на ваши вопросы

 

 

 

 

Услуги

Наша компания предлагает следующие услуги в Тбилиси, Батуми и Гудаури:

выбор участка под конкретную задачу

получение разрешения на строительство

строительство любого типа здания под ваш заказ

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:27
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
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Батуми, Грузия
от
$294,000
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Застройщик
universal23
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Языки общения
Русский
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