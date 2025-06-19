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Integrated Real Estate Services

Грузия, Тбилиси
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:04
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
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Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Батуми, Грузия
от
$1,435
Год сдачи 2028
Самгори, ул. Ноэ Рамишвили, N30, Комплекс города Макро Тбилиси, 1 кв.м, цена от 1250$, Начата предпродажа, Мин кв.м 45, строительство завершено в 2028 году,
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Батуми, Грузия
от
$1,622
Год сдачи 2026
Батуми Чиксисдзири, В первой полосе моря комплекс «Petra Sea Resort», цена 1 кв.м. от 1,413$ до 2,676$, размер апартаментов начинается от 27 кв.м., 10% первоначальный взнос, И рассрочка делится на следующие 30 месяцев, строительство будет завершено 2026 лет
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Батуми, Грузия
от
$1,734
Год сдачи 2027
Батуми, ул. Тбеля Абуселидзе N11, Комплекс «Следующий адрес», 1 кв.м. цена от 1510$, Размер квартир минимум от 31 кв.м., 15% первоначальный взнос и рассрочка до 48 месяцев, Процесс строительства будет завершен в середине 2027 года, Квартира будет доставлена в белом каркасе
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Квартиры
Смотреть все 100 объектов
Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/8
Продается в Вере, улица Кучишвили, 128 кв.м. 3-комнатная квартира с 2 спальнями. Квартира ра…
$347,876
Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 6/8
Продается в Сабуртало на улице Казбеги 132 кв.м. 3-комнатная квартира с 2 спальнями. Квартир…
$327,530
Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/8
Продается в Ваке на улице Кипшидзе 80 кв.м. 3-комнатная квартира с 2 спальнями. Квартира рас…
$231,916
Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3/10
Продается на Мтацминде, улица Ингороква, 94 кв.м. 3-комнатная квартира с 2 спальнями. Кварти…
$401,837
Земельные участки
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси
Срочная продажа: земельный участок в Табахмела. При необходимости участок можно разделить
$309,989
Участок земли в Сагурамо, Грузия
Участок земли
Сагурамо
Продается в Сагурамо — 1641 кв.м. земельного участка, по цене $200 за кв.м.Расположен на кра…
$376,808
Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси
Земля на продажу в Цавкиси — 500 кв.м., откуда открывается потрясающий панорамный вид на Тбилиси
$114,811
Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси
Земля для продажи в Табахмела — 1000 кв.м., в отличном месте
$172,216
Наши агенты в Грузии
Иракли Брегвадзе
Иракли Брегвадзе
169 объектов
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ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых …
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Tbilhouse
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Geos
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