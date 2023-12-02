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Жильё в Гардабанский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Марткопи, Грузия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Марткопи, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в 30 минутах езды от центра Тбилиси  с мебелью и оборудованием, все чт…
€358,042
в месяц
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Параметры недвижимости в Гардабанский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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