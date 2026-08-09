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Жилье в Гардабанском муниципалитете, Грузия

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квартиры
5
дома
8
13 объектов найдено
Вилла 5 комнат в , Грузия
Вилла 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в , Грузия
Вилла 8 комнат
, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 596 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в , Грузия
Таунхаус 4 комнаты
, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в , Грузия
Вилла 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Каратакла, Грузия
Квартира 4 комнаты
Каратакла, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в , Грузия
Вилла 8 комнат
, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Каратакла, Грузия
Квартира 3 комнаты
Каратакла, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 4/5
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в , Грузия
Вилла 6 комнат
, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 367 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в , Грузия
Вилла 6 комнат
, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в , Грузия
Таунхаус 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Каратакла, Грузия
Квартира 2 комнаты
Каратакла, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гардабанский муниципалитет, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гардабанский муниципалитет, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Жилой комплекс Табахмела   Виллы и апартаменты в охраняемом поселке в окрестностях Тби…
$91,950
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Квартира 2 комнаты в Крцаниси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Крцаниси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 98.5 кв. м. Ква…
$150,705
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Параметры недвижимости в Гардабанском муниципалитете, Грузия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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