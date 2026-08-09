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Жилье в Кобулети, Грузия

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квартиры
74
128 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кобулети, Грузия
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Квартира 2 спальни
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
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$213,312
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/11
🔥 Срочная продажа! Продаётся просторная 2-комнатная квартира в самом центре Кобулети, на …
$65,000
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FreeDom
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$215,558
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TekceTekce
Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$111,843
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$281,248
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$281,248
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этаж 19/23
Код 20260801083557 Апартаменты с 1 спальней 59 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) …
$136,175
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 18
Код 20260722073303Студия 44,6 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Предлагается просторная…
$92,056
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/29
Продажа 1 комн студии 30 кв.м. с балконом и видом на море в комплексе Wyndham Garden в Кобул…
$75,235
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 19/23
Код 20260801081929 Студия 46,2 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)   Предлагаетс…
$106,671
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 12/25
Код: 20260715112430Продаются апартаменты №109 в Wyndham Garden-КобулетиСовременные 2-комнатн…
$106,986
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 14/25
Код 20260716095315Апартаменты №131 в Wyndham Garden, Кобулети1 спальня | 62,2 м² | 14 этажОт…
$106,986
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 14/25
Код 20260716102837Апартаменты №133 в Wyndhum Garden, Батуми1 спальня | 67,0 м² | 14 этажПрем…
$131,705
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 23/23
Код 20260731085900Студия 25,8 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Компактная и современна…
$60,860
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 14/25
Код 20260717090617Апартаменты №136 в Wyndham Garden Kobuleti1 спальня | 64,9 м²Просторные ап…
$104,440
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 12/25
Код20260804074541Апартаменты N103 вWyndhum Garden  — пространство, где комфорт встречается с…
$151,515
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 18/25
Код 20260722072016 Апартаменты с 1 спальней 68 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Предст…
$126,987
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 18/25
Код 20260722074746Апартаменты с 1 спальней 62,1 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Прост…
$112,918
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Квартира в Кобулети, Грузия
Квартира
Кобулети, Грузия
$70,696
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 23/23
Код2026073083039Студия 46,2 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)Предлагается просторная ст…
$111,252
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14/25
Код 20260716104955Студия №135 в Wyndham Garden, Кобулети40,9 м² | 14 этажСтильная студия с п…
$90,449
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/25
Код 20260722070224Студия 26,3 м² в Wyndham Garden, Кобулети(Грузия) Компактная и функциональ…
$58,162
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 23/23
Код20260731115023 Студия 29,1 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)   Предлагается…
$68,618
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 23/23
Код20260801081152 Апартаменты с 1 спальней 65,1 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) …
$153,507
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 17/25
Код 20260722072624 Апартаменты с 1 спальней 67,2 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Откр…
$138,703
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 14/25
Код 20260716104149Студия №134 в Wyndhum Garden, Батуми44,6 м² | 14 этажСовременная студия с …
$87,672
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 23/23
Код20260801080422 Студия 30,7 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Предлагается стильная с…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 14/25
Код 20260716101238Апартаменты №132 в Wyndhum Garden, Батуми1 спальня | 68,0 м² | 14 этажЭкск…
$120,304
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 18/25
Код 20260722065414Студия 30,2 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)Предлагается стильная ст…
$66,786
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 23/23
Код 20260731083919 Апартаменты с 1 спальней 66 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Предла…
$142,713
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