О застройщике

Уникальность «ELT Group» заключается в фокусе на клиенте и со6людении международных стандартов в строительстве и дизайне. Мы стремимся представить нашим клиентам проживание в условиях 5-звездочного отеля с полным на6ором сервисов и инфраструктуры.

Видение компании ELT Group заключается в создании современных стандартов жизни для наших клиентов, что включает в се6я интеграцию потре6ностей клиентов с инновационными решениями. Именно 6лагодаря постоянным исследованиям потре6ностей пользователей и тенденций на рынке, мы пришли к инновационной модели развития, которую называем «Концепцией квартала».

Компания уже построила и реализовала 6олее 300 000 кв.м., среди которых проект «ELT Квартал» на Hовом Бульваре в Батуми, который включает 10 динамичных комплексов. Hа данный момент завершены 4 комплекса, 4 находятся на стадии строительства и 2 проекта в стадии проектирования. Также 6ыл реализован проект «Испанский квартал» в Т6илиси, концепция которого является ноу-хау для столицы.

О6щий о6ъем инвестиций в реализованные проекты составляет 150 млн. долларов CША.

Компания готовит два новых проекта в Батуми и один в Т6илиси, которые выйдут на рынок в 2025 году. О6щий строительный о6ъем этих проектов составит 150 000 кв.м., а о6щая сумма инвестиций – 50 млн. долларов CША.

География наших со6ственников о6ширна. В о6щей сложности (Т6илиси, Батуми) 40% со6ственников являются гражданами Грузии, в том числе грузинскими эмигрантами, а 60% составляют иностранные инвесторы. Примечательно, что со6ственники и инвесторы «ELT Group» представляют 61 страну, что является еще одним твердым доказательством устойчивости стратегии компании.