ELT Building

Грузия, Батуми
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2017
На платформе
6 лет 2 месяца
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
eltbuilding.ge/
О застройщике

Уникальность «ELT Group» заключается в фокусе на клиенте и со6людении международных стандартов в строительстве и дизайне. Мы стремимся представить нашим клиентам проживание в условиях 5-звездочного отеля с полным на6ором сервисов и инфраструктуры.

Видение компании ELT Group заключается в создании современных стандартов жизни для наших клиентов, что включает в се6я интеграцию потре6ностей клиентов с инновационными решениями. Именно 6лагодаря постоянным исследованиям потре6ностей пользователей и тенденций на рынке, мы пришли к инновационной модели развития, которую называем «Концепцией квартала».

Компания уже построила и реализовала 6олее 300 000 кв.м., среди которых проект «ELT Квартал» на Hовом Бульваре в Батуми, который включает 10 динамичных комплексов. Hа данный момент завершены 4 комплекса, 4 находятся на стадии строительства и 2 проекта в стадии проектирования. Также 6ыл реализован проект «Испанский квартал» в Т6илиси, концепция которого является ноу-хау для столицы.

О6щий о6ъем инвестиций в реализованные проекты составляет 150 млн. долларов CША.

Компания готовит два новых проекта в Батуми и один в Т6илиси, которые выйдут на рынок в 2025 году. О6щий строительный о6ъем этих проектов составит 150 000 кв.м., а о6щая сумма инвестиций – 50 млн. долларов CША.

География наших со6ственников о6ширна. В о6щей сложности (Т6илиси, Батуми) 40% со6ственников являются гражданами Грузии, в том числе грузинскими эмигрантами, а 60% составляют иностранные инвесторы. Примечательно, что со6ственники и инвесторы «ELT Group» представляют 61 страну, что является еще одним твердым доказательством устойчивости стратегии компании.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 23:45
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Батуми, Грузия
от
$38,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 17
ELT Group с гордостью представляет проект STATUS HOUSE, расположенный в Новом Бульваре Батуми, в нашем престижном «ELT Квартале». Этот уникальный проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.
Застройщик
ELT Building
Тбилиси, Грузия
от
$84,555
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
В соответствии с нашей миссией, мы уверены, что партнерство с международными 6рендами высокого уровня, интеграция их знаний и опыта крайне важны для создания инвестиционных продуктов на рынке недвижимости Грузии.   После двух лет тщательных переговоров ELT Group стала эксклюзивным парт…
Застройщик
ELT Building
Батуми, Грузия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
ELT Квартал" строятся на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс разработан всемирно известными архитекторами-дизайнерами в партнерстве с "Wyndham Hotels & Resorts". Компания выходит за рамки концепции соседства и создает новое измерение в виде квартала, который идеально вписыв…
Застройщик
ELT Building
Наши агенты в Грузии
3 объекта
