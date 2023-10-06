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Жильё с бассейном на Кипре

Сообщество Хлорака
35
Chloraka
33
Гермасойя
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30
Церковное Сообщество
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1 485 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 356 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 356 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
Мечтаете о рае на земле? Представляем грандиозный проект на первой береговой линии в Газивер…
€59,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 1 169 м²
Этаж 23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 8
Площадь 1 082 м²
Этаж 18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект будет расположен на Северном Кипре в районе Бахчели. В проекте всего будет 12 ж…
€162,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€365,000
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€979,000
Вилла 3 спальни с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе  Комплекс включает 988 объе…
€140,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в AJ11-12, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
AJ11-12, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 212 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн

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