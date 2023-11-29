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Жильё в Trachoni, Кипр

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€524,300
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€230,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Trachoni, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€333,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с furnishings в Trachoni, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Trachoni, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 135 кв.м. в Лимассоле на стадии строительства. Квартира располож…
€470,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с furnishings в Asomatos, Кипр
Квартира 1 спальня с furnishings
Asomatos, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€280,000
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Grekodom Development
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Realting.com
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