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Жилье в Trachoni, Кипр

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 2/4
Проект окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую мест…
$590,094
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Квартира 5 спален в Trachoni, Кипр
Квартира 5 спален
Trachoni, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Недвижимость находится в нескольких минутах езды от казино Лимассола и шоссе. На первом этаж…
$772,056
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Квартира 5 спален в Trachoni, Кипр
Квартира 5 спален
Trachoni, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Недвижимость находится в нескольких минутах езды от казино Лимассола и шоссе. На первом этаж…
$772,056
Оставить заявку
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