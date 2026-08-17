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Жилье в Tseri, Кипр

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2 объекта найдено
Дом 6 спален в Tseri, Кипр
Дом 6 спален
Tseri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Доля (83,8%) неполной жилой застройки в Цери. Соответствующую долю застройки планировалось с…
$227,903
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дом с 4 спальнями, построенный в 2003 году, выставлен на продажу в Цери. Он состоит из 200 к…
$413,163
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Параметры недвижимости в Tseri, Кипр

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