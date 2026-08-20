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Жилье в Kato Deftera, Кипр

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квартиры
20
дома
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26 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$245,242
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Квартира 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$253,749
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Квартира 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Квартира на первом этаже с тремя спальнями на продажу в Архангелосе / Антуполис - провинция …
$254,958
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 комната в Като Дефтера, Кипр
Квартира 1 комната
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Готовая квартира спальни на продажу в Неаполе - провинция Лимассол, с 54 кв.м. крытые интерь…
$254,958
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Квартира 1 комната в Като Дефтера, Кипр
Квартира 1 комната
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 1
Площадь 72 м²
One bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 60 sq.m. covered inte…
$246,243
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Коттедж 4 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 4
Площадь 161 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в районе Каллифея - провинция Никосия, площадью…
$244,959
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$253,749
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Коттедж 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 154 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Oroklini - Larnaca distric…
$243,798
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Вилла 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Вилла 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 149 к…
$252,381
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Квартира 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в Строволосе -, провинция Никосия, н…
$243,798
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 108 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 87 sq…
$253,749
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 77…
$244,959
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 77…
$244,959
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Комната 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Комната 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, площадью 163 кв.м.м. …
$242,745
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$245,242
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается двухкомнатная квартира в провинции Экали - Лимассол, с 86 кв. крытые интерьеры и 1…
$244,959
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Коттедж 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 209 м²
Продается отдельно стоящий дом с двумя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, с 224 кв.м.…
$254,958
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Квартира 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 146 м²
Продается в рамках строительства трехкомнатной квартиры в провинции Лакатамия - Никосия, с 1…
$242,484
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Коттедж 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 213 м²
Продается отдельно стоящий дом с двумя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, с 228 кв.м.…
$254,958
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$255,252
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$245,242
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Вилла 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Вилла 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 149 т…
$252,381
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Продается двухкомнатная квартира в провинции Агиа Фила - Лимассол, покрытая 79 кв.м. крытых …
$244,959
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$245,242
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Квартира 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
$255,252
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Параметры недвижимости в Kato Deftera, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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