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Жильё в Lympia, Кипр

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22 объекта найдено
Дом 5 спален в Лимбия, Кипр
Дом 5 спален
Лимбия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
A beautifull detached house in one of the most luxury area in Nicosia, in Archangelos distri…
$705,738
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Located in the heart of Archangelos, this home that brings luxury living and residential com…
$369,155
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Modern 4 Bedroom Detached House in Archangelos, Nicosia.​ This property is situated in a gre…
$977,175
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
A contemporary designed villa with a beautiful garden, double garage and large terraces. The…
$432,129
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
The house is located in an idyllic location on the shores of Manglis Lake and bordering the …
$966,318
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Two modern residences with a beautiful garden, a covered garage, and a large veranda. The gr…
$461,444
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современный проект в Архангелосе, Никосия. Расположен в тихом жилом районе, недалеко от услу…
$242,025
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Дом 5 спален в Лимбия, Кипр
Дом 5 спален
Лимбия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Мы рады предложить вам этот роскошный отдельный дом, расположенный в удивительном районе арх…
$941,867
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
A beautiful detached house with swimming pool in Archangelos. Located next to a green area w…
$727,453
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
A contemporary designed house with big garden and double covered garage. The ground floor co…
$754,597
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Проект расположен в тихом районе, но в то же время недалеко от всех удобств, супермаркетов, …
$327,760
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современный проект в Архангелосе, Никосия. Расположен в тихом жилом районе, недалеко от услу…
$253,651
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
A family-friendly house is available for Sale in Archaggelos. Located near Archaggelou Micha…
$1,30 млн
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
The house is located in an idyllic location on the shores of Manglis Lake and bordering the …
$863,172
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Роскошный проект, расположенный в самом сердце спокойного района Архангелос, Никосия. Вокруг…
$251,467
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
A contemporary designed villa with a beautiful garden, double garage and large terraces. The…
$461,444
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Проект расположен в тихом районе, но в то же время недалеко от всех удобств, супермаркетов, …
$307,275
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Дом в Архангелосе/Антуполи, Никосия. Недвижимость предлагает легкий доступ ко всем необходим…
$532,005
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современный проект в Архангелосе, Никосия. Расположен в тихом жилом районе, недалеко от услу…
$249,423
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Квартира 3 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Современный проект в Архангелосе, Никосия. Расположен в тихом жилом районе, недалеко от услу…
$283,244
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
The house is located in an idyllic location on the shores of Manglis Lake and bordering the …
$535,275
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 447 м²
Четырехкомнатный дом с бассейном в квартале Архангелос-Антуполи в Лакатамии. Дом построен на…
$917,567
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Параметры недвижимости в Lympia, Кипр

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