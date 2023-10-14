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Жильё в Ypsonas, Кипр

дома
4
4 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
€492,200
Вилла 3 спальни с furnishings в Ypsonas, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€2,00 млн
Коттедж 5 спален с бассейном, с furnishings в Ypsonas, Кипр
Коттедж 5 спален с бассейном, с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€761,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ypsonas, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€320,000
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