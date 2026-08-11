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Жилье в Арадиппу, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
For sale a double apartment in a complex under construction in the prestigious area of Aradi…
$183,079
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Вилла 4 комнаты в Арадиппу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
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