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Жилье в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

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Dromolaxia
26
31 объект найдено
Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$659,745
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$297,044
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этот просторный мезонет с 3 спальнями обеспечивает сбалансированный образ жизни, сочетающий …
$347,234
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$273,747
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$729,192
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Дом 6 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 6 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 649 м²
Дом в Ларнаке. Участок 5376 кв. м. Крытые площади дома составляют 649 кв. м. Вымощен двор 98…
$2,12 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$203,854
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Квартира 2 спальни в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Удивительная новая квартира в районе Менеу, Ларнака. Недвижимость находится на частном курор…
$247,898
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$343,639
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Вилла с четырьмя спальнями - современная элегантность с видом на побережье Эта вилла с четыр…
$549,788
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Дом 2 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 2 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этот современный мезонет с 2 спальнями предлагает изысканное сочетание современного комфорта…
$289,362
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Этот комплекс в современном стиле расположен в 3 км от Ларнаки и предлагает легкий доступ к …
$606,087
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$717,618
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Бунгало в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Бунгало
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Очаровательный отдельностоящий бунгало с тремя спальнями в Менёу Этот чудесный отдельностоя…
$430,151
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$636,596
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Дом 2 спальни в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Дом 2 спальни
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Красивый дом 2 уровня в Менеу. 3 км до аэропорта. 1 км до пляжа. 2 спальни мастера. 3 ванны…
$377,749
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Квартира 1 комната в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$279,571
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$625,710
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Комплекс является местом для 21, трех / четырех спальных домов, которые поставляются с вариа…
$548,365
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Современный дом расположен в тихом месте в чисто малоэтажном жилом районе, всего в нескольки…
$679,187
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Эта очаровательная вилла с 3 спальнями, расположенная в живописной деревне Менеу, недалеко о…
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Красивая двухэтажная недвижимость на продажу, с просторной верандой и потрясающим садом. Это…
$462,979
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Вилла с четырьмя спальнями - современная элегантность с видом на побережье Эта вилла с четыр…
$549,788
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$725,689
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Квартира 2 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$331,991
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Современный новый проект, расположенный в районе Дромолаксия/Кити. Проект состоит из 8 домов…
$725,258
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$572,937
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
А. Дом на продажу с тремя спальнями, в тихом пригороде Ларнаки. Дом построен из высококачест…
$439,830
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-комнатный дом Дом с четырьмя спальнями продуманно разработан, чтобы предложить изысканный …
$681,737
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Вилла с пятью спальнями - Grand Mediterranean Living Вилла с пятью спальнями является жемчуж…
$607,660
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