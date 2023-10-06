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Жильё с видом на горы на Кипре

Паралимни
69
Сообщество Мандрия
61
Polis Chrysochous
59
Tsada
55
Сообщество Хлорака
35
Chloraka
33
Kiti
33
Гермасойя
31
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705 объектов найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Эксклюзивный роскошный жилой проект, расположенный в одном из самых разумных районов Лимассо…
€593,377
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 2 м²
strongProject имеет сильные черты Эта красивая недвижимость расположена на холмах Лайки в ра…
€1,49 млн
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 2 м²
strongProject обладает сильными особенностями Эта индивидуальная недвижимость расположена в …
€1,52 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
strongProperty Особенности сильный Великолепный семейный дом, который был построен на чрезвы…
€1,67 млн
Квартира 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
bProject FeaturesbЭтот проект находится в восточной деревне Лимассола под названием Asgata, …
€1,94 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Amathos Residences - это элегантный современный комплекс в Лимассоле всего в 500 метрах от п…
€894,481
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Features ONLYbis расположен недалеко от набережной и в нескольких минутах ходьбы от…
€1,62 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProperty Featuresbb Идеально расположен между Пафосом и знаменитым Корал Бэй Бич Эта углова…
€919,749
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с камином, с верандой в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с камином, с верандой
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот эксклюзивный сказочный объект идеально расположен на набережной дере…
€1,52 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Квартира 3 комнаты с балконом, с видом на горы, с тренажерным залом в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты с балконом, с видом на горы, с тренажерным залом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
€303,214
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
strongProject Features Расположенный в самом сердце Лимассола у моря Это развитие сочетает в…
€606,428
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Domus расположен в приподнятом положении в нескольких минутах ходьбы от живописной деревни Т…
€283,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
strongLimassol Greens Новейший Роскошный курорт на Кипрстронг p classmobileleftГде вы должны…
€550,838
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Эта вилла расположена в тихом и живописном районе Пафоса в центре деревни Tala Village Tala …
€454,821
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 8
Площадь 1 082 м²
Этаж 18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Полис, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Livadia, Кипр
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Livadia, Кипр
Комнаты 7
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются виллы …
€693,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
€500,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
€399,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000

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