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Квартиры с террасой в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
77
муниципалитет Лимасол
1520
Гермасойя
834
Demos Agiou Athanasiou
758
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147 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с верандами …
$755,321
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются квартир…
$689,026
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол,…
$676,185
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр Предлагаются апартамен…
$418,415
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Квартира 3 комнаты в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр Предлагаются апартаме…
$273,928
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Пентхаус 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
$978,113
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Новая закрытая резиденция с бассейном в 400 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр Предлагаются…
$717,796
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Квартира 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются современные ви…
$1,24 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр Предлагаются н…
$379,496
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 540 м²
Количество этажей 20
Резиденция с бассейнами и спа-центром на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагается д…
$12,61 млн
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Квартира 3 комнаты в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мутайяка, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр Предлагаются новые в…
$810,381
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Л…
$579,463
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в 300 метрах от моря, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются просторн…
$728,151
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
$411,744
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция рядом с причалом для яхт, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаме…
$336,906
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагается квартира с верандой…
$474,106
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Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с парковкой в престижном районе Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются трехком…
$423,849
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Квартира 5 комнат в Мутайяка, Кипр
Квартира 5 комнат
Мутайяка, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
$716,427
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 6
Резиденция с садами и тренажерным залом в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$615,848
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 6
Резиденция с бассейнами и пляжем на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апарта…
$956,377
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Пентхаус 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
$1,66 млн
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Высококачественные квартиры в новом жилом комплексе, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр Оазис ро…
$247,588
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Типы недвижимости в районе Лимасол

пентхаусы
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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