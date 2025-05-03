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Квартиры с гаражом в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
77
муниципалитет Лимасол
1520
Гермасойя
834
Demos Agiou Athanasiou
758
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14 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
Этаж 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Новый проект расположен в уединенном месте около парка в самом центре прибрежной зоны, в пеш…
$716,469
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 18
ICON  Вы хотите быть владельцем одной из квартир Icon's? Уникальный дизайн и роскошные а…
$1,38 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 9/21
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Новый проект расположен в уединенном месте около парка в самом центре прибрежной зоны, в пеш…
$532,376
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Этаж 13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
$2,78 млн
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Квартира 2 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/3
Новый проект расположен в уединенном месте около парка в самом центре прибрежной зоны, в пеш…
$520,514
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
2-Спальные апартаменты в Меса Гетонии Квартира располагается в небольшом жилом комплексе,…
$320,319
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Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$268,676
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 9
THE ICON  Do you want to be the owner of one of the Icon's Apartments? Unique design and…
$1,24 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
2-Спальная квартира в Като Полемидия Квартира располагается в новом районе Като Полимидии…
$402,534
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/6
Роскошные 2-спальные апартаменты на берегу моря Квартира находится в современном жилом ко…
$2,18 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
2-Спальные апартаменты с небольшим участком Жилой комплекс располагается в горах района А…
$533,865
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$666,714
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Типы недвижимости в районе Лимасол

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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