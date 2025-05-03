Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
77
муниципалитет Лимасол
1520
Гермасойя
834
Demos Agiou Athanasiou
758
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
29 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
Этаж 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Новый проект расположен в уединенном месте около парка в самом центре прибрежной зоны, в пеш…
$716,469
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 9/21
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Новый проект расположен в уединенном месте около парка в самом центре прибрежной зоны, в пеш…
$532,376
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Высококачественные квартиры в новом жилом комплексе, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр Оазис ро…
$247,588
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с тренажерным залом недалеко от пляжа и центра города, Агиос Афанасиос, Кип…
$603,365
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пано Платрес, Кипр
Квартира 5 комнат
Пано Платрес, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в окружении соснового леса, рядом с горнолыжным курортом, Платрес, Кипр Предл…
$769,810
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Трехспальная квартира в центре Лимассола Квартира располагается в одном из центральных ра…
$515,424
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
$686,587
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 23
Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, К…
$3,43 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр …
$1,69 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
2-Спальные апартаменты в Меса Гетонии Квартира располагается в небольшом жилом комплексе,…
$320,319
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$268,676
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 837 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются ви…
$4,35 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
2-Спальная квартира в Като Полемидия Квартира располагается в новом районе Като Полимидии…
$402,534
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
2-Спальные апартаменты с небольшим участком Жилой комплекс располагается в горах района А…
$533,865
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабел…
$1,30 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются…
$391,245
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$497,548
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
$236,144
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
$665,782
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пиргос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пиргос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, Пиргос, Кипр Предлагаются просторные кварти…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эпископи, Кипр
Квартира 4 комнаты
Эпископи, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в спокойном районе, Епископи, Кипр Предлагаются э…
$489,057
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$666,714
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
$520,142
Оставить заявку

Типы недвижимости в районе Лимасол

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти