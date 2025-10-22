Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Akrountas
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Koinoteta Akrountas, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Акрунда, Кипр
Квартира 6 комнат
Акрунда, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Оцените непревзойденную роскошь и спокойствие этой изысканной виллы с 6 спальнями, расположе…
$1,73 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Akrountas, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти