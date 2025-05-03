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Пентхаусы в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
104
Гермасойя
95
Demos Agiou Athanasiou
59
Koinoteta Agiou Tychona
3
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319 объектов найдено
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Проект в районе Гермасогея (Лимассол). Здание расположено недалеко от главной дороги, соедин…
$493,853
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
Это новое, роскошное поместье жилых домов. Предлагая на выбор студию, апартаменты с 1 и 2 сп…
$987,925
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
Этот проект предлагает исключительные жилые помещения, которые идеально сочетают роскошь, ко…
$592,755
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
Проект расположен в возвышенном месте, расположенном в красивом окружении и панорамных видах…
$642,151
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с верандами …
$755,321
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 3/5
39 апартаментов Пентхаусы 1, 2, 3 и 4 спальни 106 кв.м. до 196 кв.м. Общий бассейн, тренажер…
$1,07 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/4
Откройте для себя этот исключительный жилой проект в центре Неаполиса, Лимассол, предлагая и…
$691,548
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 5
Недвижимость удобно расположена в квартале Неаполи Лимассола на расстоянии 350 метров к севе…
$417,124
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
Этот проект не просто место для жизни, а место для наслаждения. Как резидент проекта у вас б…
$1,37 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 4/4
Здание выделяется своей белоснежной архитектурой и оранжевым светом от заката. 11 квартир и…
$806,806
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Эта красивая пентхаусная квартира с частным садом на крыше расположена на набережной города …
$505,282
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/3
Три спальных пентхауса выставлены на продажу. Расположенный в туристической зоне Potamos Ger…
$636,663
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Пентхаус в район Лимасол, Кипр
Пентхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Роскошная квартира для продажи, расположенная в Меса Гейтония, Лимассол. Новая жилая застрой…
$603,732
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Новый проект расположен в тихом предстоящем жилом районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Он имеет…
$540,066
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Этот изысканный пентхаус с тремя спальнями представляет собой сплав современной элегантности…
$878,751
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Роскошный жилой комплекс, расположенный в туристическом районе Гермасойя Лимассола, в 700 ме…
$1,48 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 212 м²
Этаж 6/6
Квартира расположена на улице Агиа Зони, которая считается одной из самых коммерческих улиц …
$1,43 млн
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Пентхаус в Мутайяка, Кипр
Пентхаус
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 5
Исключительный современный жилой комплекс с большим бассейном и красивым ландшафтным садом. …
$2,22 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Проект расположен в возвышенном месте, расположенном в красивом окружении и панорамных видах…
$806,806
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Роскошная жизнь Устойчиво спроектированные роскошные объекты в самом перспективном районе за…
$439,078
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Точное местоположение проекта было выбрано, чтобы предложить вам доступ ко всем ключевым удо…
$453,348
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Пентхаус 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
$978,113
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта резиденция представляет собой трехэтажный жилой квартал с 7 квартирами в прекрасном райо…
$439,078
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Этаж 16/17
Строгое соблюдение строительных норм, высокое качество, проверенные строительные материалы, …
$4,55 млн
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Пентхаус в Мутайяка, Кипр
Пентхаус
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 5
Исключительный современный жилой комплекс с большим бассейном и красивым ландшафтным садом. …
$2,07 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 5
Новый жилой комплекс расположен в популярном районе Католики в центре города. Католики - оди…
$867,179
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3
Красиво оформленный проект, расположенный в районе Закаки перед My Mall в Лимассоле. Этот пр…
$439,078
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/3
Этот проект в Агиос Нектариос, Лимассол – премиальный современный жилой комплекс, состоящий …
$587,267
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс для инвестиций Счастливая семейная жизнь. Расположены Potamos Germasoge…
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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