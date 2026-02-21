Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koilani
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Koilani, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 7 спален в Килани, Кипр
Квартира 7 спален
Килани, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Расположенная в районе Лемесос (Лимассол), очаровательная деревня Коилани находится на высот…
$3,46 млн
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Земля имеет доступ к дорогам, с плотностью и покрытием здания 10% и разрешением на строитель…
$288,081
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Имеется большая сельскохозяйственная земля, расположенная в Койлани Лимассол. Планирование z…
$57,616
Оставить заявку
OneOne
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Сельскохозяйственные возвышенности, прикрепленные к зарегистрированной дороге в Коилани с во…
$63,378
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
For sale: A large 6,355 m2 field situated in the peaceful area of Koilani. This spacious plo…
$123,098
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Возможность приобрести три прилегающих сельскохозяйственных поля, предлагаемых в качестве ед…
$23,207
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Жилая земля в селе Коилани Лимассолского района. Он расположен на расстоянии примерно 560 м …
$80,663
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Красивый участок земли в районе села Коилани с коэффициентом застройки 10%. Деревня располож…
$115,232
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Койлани - это красивая деревня недалеко от Пера-Педи, Платрес и в 30 минутах от Лимассола Эт…
$74,901
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Земля 2007 кв.м., коэффициент покрытия 10%, плотность застройки 10% и допустимый No2 этажей,…
$43,212
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Koilani, Кипр

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти