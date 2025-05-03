Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
77
муниципалитет Лимасол
1520
Гермасойя
834
Demos Agiou Athanasiou
758
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
153 объекта найдено
Квартира 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
A new icon for Limassol Riviera, this amazing building offers elegance and understated glamo…
$6,54 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
This beautiful is situated in Castle Residences of Limassol Marina. An apartment completely …
$3,43 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
$612,482
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 121 м²
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 109 кв.м. крытые ин…
$552,295
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$662,236
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$707,657
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Новый проект расположен в уединенном месте около парка в самом центре прибрежной зоны, в пеш…
$716,469
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
The uplifting levels of light, the breathtaking sea views, the open, expansive space, and th…
$2,51 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
$924,488
Оставить заявку
Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
Оставить заявку
Квартира 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 661 м²
This building seamlessly melds the captivating allure of upscale coastal living with the ele…
$9,70 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Introducing, a premium and affluent boutique property with warm touches and well-considered …
$531,833
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$839,163
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
$727,358
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
This contemporary building is situated in the city's popular tourist district of Potamos Ger…
$817,367
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
This apartment is a masterpiece of exceptional creativity and design by a prominent London a…
$4,64 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 2 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 2
Площадь 140 м²
$587,899
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 159 м²
$888,877
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 437 м²
This building seamlessly melds the captivating allure of upscale coastal living with the ele…
$5,23 млн
Оставить заявку
Комната 4 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Комната 4 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$749,876
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 156 м²
$986,834
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
$1,10 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
From any location in the city, the famous architecture offers the Limassol skyline a startli…
$3,81 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
This property enjoys uninterrupted views of the sea and the coastal city of Limassol and is …
$5,67 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
This Penthouse is situated in the heart of central Limassol, nestled within an exclusive and…
$2,59 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
This opulent gated residential complex is situated 700 metres from the sea and the well-know…
$809,738
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,14 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
This building seamlessly melds the captivating allure of upscale coastal living with the ele…
$1,12 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Площадь 149 м²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
$767,019
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 187 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…
$996,984
Оставить заявку

Типы недвижимости в районе Лимасол

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти