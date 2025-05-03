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Квартиры-студии в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
10
Гермасойя
3
Ypsonas Municipality
4
Ypsonas
4
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28 объектов найдено
Студия 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Студия 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$351,262
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Студия 1 спальня в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Студия 1 спальня
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс расположен в Лимассоле, в привилегированном месте всего в 200 метрах от пляжа. Gate…
$392,975
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Студия 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
В этих резиденциях есть 25 обслуживаемых квартир-студий, расположенных в Старом городе Лимас…
$216,246
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$233,809
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Студия 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Студия 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Проект в районе Фасури, Лимассол. Квартиры включают в себя веранду, парковочное место и комн…
$158,068
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$262,349
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
Продается современная квартира в большом закрытом комплексе. Комплекс включает в себя бассей…
$265,642
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$219,539
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$217,344
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Студия 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Студия 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$318,332
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$256,861
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$164,654
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$148,189
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Все апартаменты предлагают захватывающий панорамный вид на горы и город. Вдумчивые и четко п…
$384,454
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Студия 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Студия 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$340,285
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Студия 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Студия 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$340,285
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$153,677
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Студия в Като Полемидия, Кипр
Студия
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Откройте для себя эту резиденцию, изысканную новую недвижимость, расположенную в востребован…
$148,189
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Опыт городской элегантности в Закаки, Лимассол Добро пожаловать в проект, ваш новый роскошн…
$214,050
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
Продается современная квартира в большом закрытом комплексе. Комплекс включает в себя бассей…
$274,424
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошная студия на продажу в жилом проекте One Tower в Лимассоле, Неаполисский район - цент…
$697,036
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Роскошная жизнь в деревне Гермасогея, Кипр Откройте для себя эксклюзивный роскошный жилой к…
$200,878
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Студия 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Студия 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$362,239
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Студия 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/3
В этих резиденциях есть 25 обслуживаемых квартир-студий, расположенных в Старом городе Лимас…
$209,660
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Студия 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/3
В этих резиденциях есть 25 обслуживаемых квартир-студий, расположенных в Старом городе Лимас…
$198,683
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Эта высококлассная квартира-студия расположена в самом сердце Гермасогии, Лимассол. Он состо…
$301,866
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$159,166
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$218,441
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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