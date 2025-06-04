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Квартиры в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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17 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 156 м²
Этаж 156
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$705,740
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Квартира 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 110
Роскошная 2-спальная квартира в эксклюзивном проекте, находящемся в районе Агиос Тихонас гор…
$933,399
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Квартира 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Этаж 137
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$637,443
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Квартира 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Этаж 139
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона; - захватывающий ви…
$1,00 млн
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Квартира 1 спальня в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Этаж 104
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$455,316
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Квартира 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 171 м²
Этаж 171
Major benefits:- landmark architecture from a leading bureau from London;- breathtaking sea …
$1,21 млн
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Квартира 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 171 м²
Этаж 171
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$1,22 млн
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Квартира 1 спальня в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Этаж 104
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$546,380
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Квартира 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 207 м²
Этаж 207
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$739,889
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Квартира 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Этаж 164
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$1,31 млн
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Квартира 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Этаж 166
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$1,23 млн
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Пентхаус в Агиос - Георгиос, Кипр
Пентхаус
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 460 м²
Этаж 460
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона; - захватывающий ви…
$1,91 млн
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Квартира 1 спальня в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Этаж 104
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$512,231
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Студия в Агиос - Георгиос, Кипр
Студия
Агиос - Георгиос, Кипр
Площадь 79 м²
Этаж 79
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$569,145
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Пентхаус в Агиос - Георгиос, Кипр
Пентхаус
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 217 м²
Этаж 217
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$865,101
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Квартира 1 спальня в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Этаж 73
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$591,911
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Квартира 1 спальня в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Этаж 86
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$614,677
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Параметры недвижимости в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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