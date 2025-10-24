Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Laneia
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Laneia, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Лания, Кипр
Квартира 4 комнаты
Лания, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Расположенная в живописной деревне Ланея, всего в 15 минутах езды от Лимассола, эта изысканн…
$1,49 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Laneia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти