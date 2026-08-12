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Квартиры в Paramytha, Кипр

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7 объектов найдено
Квартира в Paramytha, Кипр
Квартира
Paramytha, Кипр
Этот участок площадью 7841 кв.м. идеально расположен прямо на главной дороге Лимассол-Трудос…
$282,319
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Квартира 2 спальни в Парамита, Кипр
Квартира 2 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новый проект, расположенный в районе Парамиты, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслаб…
$292,380
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Квартира в Парамита, Кипр
Квартира
Парамита, Кипр
Это свойство является сельскохозяйственным полем в Paramytha villlage, в Лимассоле. Земля им…
$161,325
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TekceTekce
Квартира в Парамита, Кипр
Квартира
Парамита, Кипр
Земля в ПАРАМИТЕ 29915SQM, 16800SQM является ИНДУСТРИАЛЬНОЙ и РЕСТНОЙ АГРИКУЛЬТУРНОЙ. Строит…
$691,393
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Квартира 2 спальни в Парамита, Кипр
Квартира 2 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Новый проект, расположенный в районе Парамиты, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслаб…
$268,989
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Квартира в Парамита, Кипр
Квартира
Парамита, Кипр
Продается поле с участком размером 464 м2, расположенное в мирной деревне Парамифа. Эта недв…
$144,201
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Квартира в Парамита, Кипр
Квартира
Парамита, Кипр
Хорошая сельскохозяйственная земля площадью 6021 кв.м. с удивительным панорамным видом в дер…
$115,232
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Параметры недвижимости в Paramytha, Кипр

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