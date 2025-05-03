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Квартиры с садом в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
77
муниципалитет Лимасол
1520
Гермасойя
834
Demos Agiou Athanasiou
758
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129 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
$612,482
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются квартир…
$689,026
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Комната 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 180 кв.м…
$549,909
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Квартира 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются современные ви…
$1,24 млн
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Комната 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$273,955
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Комната 4 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Комната 4 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$749,876
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мутайяка, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр Предлагаются новые в…
$810,381
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Л…
$579,463
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
This Penthouse is situated in the heart of central Limassol, nestled within an exclusive and…
$2,59 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 101 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction for sale in Agio Athanasio - Limassol Pro…
$295,291
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
$411,744
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Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
$124,979
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 472 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Квартира 5 комнат в Мутайяка, Кипр
Квартира 5 комнат
Мутайяка, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
$716,427
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 6
Резиденция с садами и тренажерным залом в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$615,848
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 6
Резиденция с бассейнами и пляжем на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апарта…
$956,377
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$544,939
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Высококачественные квартиры в новом жилом комплексе, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр Оазис ро…
$247,588
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Комната 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Комната 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Роскошный четырехкомнатный дом на продажу плюс комната и кабинет горничной, в районе ВСП в С…
$949,842
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Типы недвижимости в районе Лимасол

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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