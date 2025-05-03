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Квартиры с видом на море в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
77
муниципалитет Лимасол
1520
Гермасойя
834
Demos Agiou Athanasiou
758
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120 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
Этаж 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
A new icon for Limassol Riviera, this amazing building offers elegance and understated glamo…
$6,54 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
This beautiful is situated in Castle Residences of Limassol Marina. An apartment completely …
$3,43 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
The uplifting levels of light, the breathtaking sea views, the open, expansive space, and th…
$2,51 млн
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Квартира 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 661 м²
This building seamlessly melds the captivating allure of upscale coastal living with the ele…
$9,70 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Introducing, a premium and affluent boutique property with warm touches and well-considered …
$531,833
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$839,163
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
This apartment is a masterpiece of exceptional creativity and design by a prominent London a…
$4,64 млн
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 437 м²
This building seamlessly melds the captivating allure of upscale coastal living with the ele…
$5,23 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 18
ICON  Вы хотите быть владельцем одной из квартир Icon's? Уникальный дизайн и роскошные а…
$1,38 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
This modern development features a three-story structure with a total of eight excellent uni…
$490,420
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 540 м²
Количество этажей 20
Резиденция с бассейнами и спа-центром на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагается д…
$12,61 млн
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
This is 1-bedroom apartment for sale, featuring upgraded finishes, exquisite furnishings, an…
$866,409
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
From any location in the city, the famous architecture offers the Limassol skyline a startli…
$3,81 млн
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
This property enjoys uninterrupted views of the sea and the coastal city of Limassol and is …
$5,67 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
This is a 2-bedroom apartment for sale, featuring upgraded finishes, exquisite furnishings, …
$1,53 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 9/21
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
$411,744
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция рядом с причалом для яхт, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаме…
$336,906
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
This building seamlessly melds the captivating allure of upscale coastal living with the ele…
$1,12 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
This building seamlessly melds the captivating allure of upscale coastal living with the ele…
$2,51 млн
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Квартира 5 комнат в Мутайяка, Кипр
Квартира 5 комнат
Мутайяка, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
$716,427
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 6
Резиденция с бассейнами и пляжем на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апарта…
$956,377
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Типы недвижимости в районе Лимасол

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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