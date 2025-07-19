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Квартиры в Kyperounta, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Киперунта, Кипр
Квартира 1 спальня
Киперунта, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
1-комнатная квартира Эта уютная и светлая квартира идеально подходит для одиноких, пар или д…
$175,406
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Квартира 1 спальня в Киперунта, Кипр
Квартира 1 спальня
Киперунта, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
1-комнатная квартира Эта уютная и светлая квартира идеально подходит для одиноких, пар или д…
$169,559
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Квартира 2 спальни в Киперунта, Кипр
Квартира 2 спальни
Киперунта, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
2-комнатная квартира Этот двухкомнатный дом, спроектированный с учетом комфорта и пространст…
$228,027
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Квартира 1 спальня в Киперунта, Кипр
Квартира 1 спальня
Киперунта, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
1-комнатная квартира Эта уютная и светлая квартира идеально подходит для одиноких, пар или д…
$187,099
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Параметры недвижимости в Kyperounta, Кипр

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