Квартиры в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

10 объектов найдено
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Residential land in Agios Amvrosios village, in Limassol.  It has an irregular shape and a s…
$54,577
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Residential land for sale located in Agios Amvrosios village, of Limassol. It has an area o…
$98,703
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
A residential land in Agios Ambrosios area in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildin…
$98,703
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Residential land for Sale in Agios Amvrosios village, of Limassol. It is located c. 360m we…
$127,733
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Available residential land in Agios Amvrosios village, in Limassol.The land is located c. 17…
$116,121
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Mixed use land in Agios Amvrosios village in Limassol. The 57% of the land is in H4 zone (re…
$116,121
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Agricultural land with a building density & coverage of 10%.With approval, a single property…
$209,018
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Agricultural land of 5352 sqm located in Agios Ambrosios is available now. The land is in g…
$58,060
Квартира 4 спальни в Айос - Амвросиос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Agios  Ambrosios  is situated on the north-west side of Limassol, just 27 kilometers away. T…
$209,018
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Agricultural land in Agios Amvrosios village in Limassol. The land is in G3 zone, with 10 % …
$63,867
