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Жильё возле озера на Кипре

Empa
75
Сообщество Ebas
75
Паралимни
69
Сообщество Мандрия
61
Polis Chrysochous
59
Tsada
55
Муниципалитет Агиос Афанасиос
52
Сообщество Хлорака
35
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens…
€575,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр Пред…
€231,000

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