Przewodniki dotyczące zakupu nowych nieruchomości w Dubaju
Często zadawane pytania dotyczące zakupu nieruchomości od dewelopera w Dubaju
Czy można kupić nową nieruchomość w Dubaju na własność na zawsze?
Cudzoziemcy mogą nabyć nowe mieszkanie w Dubaju w strefach freehold (np. Dubai Marina, Downtown) z prawem do pełnej własności bez ograniczeń czasowych.
Kto jest największym deweloperem w Dubaju?
Liderami rynku nieruchomości w Dubaju są: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty i Nakheel.
Ile średnio kosztuje nowa nieruchomość w Dubaju?
Średnia cena mieszkania w nowych budynkach w Dubaju za m² wynosi 11 840 AED (3225 USD). Ceny kawalerek zaczynają się od 600 000 AED, mieszkań z 2 sypialniami — od 1,2 mln AED, a willi — od 2 mln AED.
Czy można kupić mieszkanie w Dubaju zdalnie?
Proces zakupu lokalnej nieruchomości jest w pełni zdigitalizowany. Dokumenty podpisuje się za pośrednictwem aplikacji DLD’s Dubai REST, a katalogi nowych budynków w Dubaju zawierają wirtualne wycieczki i wideokonsultacje z deweloperami.
Czy można kupić mieszkanie w nowym budynku w Dubaju na raty?
Nieruchomości w Dubaju od dewelopera na etapie budowy są często dostępne z nieoprocentowanym rozłożeniem płatności na raty na 2–7 lat.
Jakie są najpopularniejsze nowe budynki w Dubaju?
W 2025 roku liderami są projekty Emaar Beachfront (prywatne plaże), Sobha Seahaven (widok na Palm Jumeirah) i Damac Lagoons (wille tematyczne z lagunami).