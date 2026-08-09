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Nowe budynki na sprzedaż w Dubaj

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Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Pokaż wszystko Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 57–78 m²
13 obiekty nieruchomości 13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony między malowniczą plażą Jumeirah i drapaczami chmur Sheikh Zayed Road (E11), projekt ten znajduje się na progu Muzeum Przyszłości, Dubai Mall, centrum finansowe DIFC i World Trade Center. To również łatwy …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Deweloper
Stamn
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Deweloper
Stamn
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Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$117,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 22
Nowy start Q-Gardens-Lofts - Deweloperzy AYS w Jumeirah Village Circle, położonym obok FIVE JVC Hotel Jednostki ogółem: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Studia  ✅ 1BED + pranie lub nauka ✅ 2BED + pranie + Badanie ✅ 2BED Dupleks + pralnia + badanie lub Maid / 2 opcje Plung pool + prywat…
Deweloper
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$24,95M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Seahaven Tower A | Plaża | Przestronny | Luksusowy Dubai Harbour, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Opis Cena początkowa: 83,485959,85 pocierać. Plan płatności: 80% podczas budowy 20% po zakończeniu
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,91M
Witamy w Montura - ekskluzywny projekt mieszkalny w samym sercu Grand Polo & Resort, gdzie splendor dziedzictwa jeździeckiego enterlaces nowoczesny styl życia. Projekt tworzy unikalne środowisko, w którym natura, estetyka i komfort tworzą harmonijną całość. Istnieje poczucie szlachetności i …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec VILLA DEL GAVI
Apartamentowiec VILLA DEL GAVI
Apartamentowiec VILLA DEL GAVI
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Villa del Gavi oferuje szeroką gamę domów do dopasowania do każdego stylu życia, od eleganckich apartamentów do ultraluksusowych willi nabrzeża. Wszystkie jednostki są starannie zaprojektowane, aby zoptymalizować przestrzeń, światło i widoki.Prywatne wille z bezpośrednim dostępem do plażyPla…
Agencja
Umed properties
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Agencja
Umed properties
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Zespół mieszkaniowy Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$525,275
Projekt jest eleganckim i nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym. Składa się z 68 przestronnych i przytulnych studio i apartamentów.Styl jest nowoczesną interpretacją klasycznego bloku londyńskiego z dużymi oknami i przestronnymi balkonami. Wnętrze apartamentów posiada neutralną paletę kolorów…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,98M
Mural jest projektem mieszkalnym w Dubai Maritime City - czymś więcej niż tylko miejscem do życia. To arcydzieło sztuki architektonicznej, gdzie każdy szczegół jest rozważany ze szczególną uwagą, a każdy element odzwierciedla ideę harmonii między stylem, naturą i komfortem.Projekt inspirowan…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$365,703
Projekt jest nowoczesny czterogwiazdkowy hotel położony w szybko rosnącej Jumeirah Village obszarze. W 579- pokojowym hotelu zdobył już kilka nagród profilowych i oferuje gościom możliwość korzystania z doskonałych udogodnień, w tym podpisów restauracji, kawiarni i baru, wspaniały basen na d…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$877,560
Rezydencja oferuje parki, plac zabaw dla dzieci, baseny, ścieżki joggingowe, kort tenisowy i boiska sportowe, sklepy i restauracje, siłownie.Zakończenie - 2. kwartał 2028 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 10 minutPort lotniczy Dubaj - 12 minutBusiness Bay - 12 m…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$600,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Agencja
PSI Real Estate LLC
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Zespół mieszkaniowy Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$822,663
Projekt jest kompleksem z infrastrukturą i 4-5 sypialniami, w stylu kultury i architektury maltańskiej i śródziemnomorskiej. Domy otoczone są lagunami, piaszczystymi plażami i tropikalnymi roślinami.Wygodny plan płatności:20% - przedpłata,60% - podczas budowy,20% - w momencie dostawy.Wyposaż…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,93M
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym na promenadę i klub jachtowy.W rezydencji znajduje się siłownia, basen, centrum spa, salon, place zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, sauna i hamam, podziemny parking, ochrona wokół zegara i usługi concierge.Lokalizacja i pobliska infrastruktu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$701,447
Jardin Astral jest starannie zaprojektowany 11- piętrowy kompleks mieszkalny. Zapierające dech w piersiach widoki na miasto z przestronnych apartamentów z nowoczesnymi wnętrzem wykonanymi z wysokiej jakości materiałów. Apartamenty z 1-2 sypialnie są dostępne na zakup, jak również ograniczona…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,31M
Rezydencja oferuje pięciogwiazdkowy hotel, około-zegar bezpieczeństwa i usługi concierge, parking, prywatna plaża, baseny, centrum fitness, sale konferencyjne, spa, restauracja, ogrody.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Port lotniczy Dubaj - 30 minutDubaj Marina - 10 minutKlub golfowy - 1…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$373,111
Aark Residences to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w samym sercu Dubaju. Poczuj atmosferę ośrodka w naszym klubie wellness i basen nieskończoności z zapierającym dech w piersiach widokiem na miasto. Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji siłownię i pulę nieskończoności - korzystaj z premium a…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$488,316
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty z balkonami i panoramicznym widokiem na miasto i kanał.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, sklepy, siłownię, współprace, sale konferencyjne, saloniki, ogród, basen, boisko sportowe, pokój gier.Zakończenie - maj 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy MBR Twins
Zespół mieszkaniowy MBR Twins
Zespół mieszkaniowy MBR Twins
Zespół mieszkaniowy MBR Twins
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$451,638
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 64
Powierzchnia 70–181 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Twin Clouds to luksusowy kompleks mieszkaniowy z 64-piętrowymi bliźniaczymi wieżami zaprojektowanymi tak, aby zapewnić nieprzerwany widok 360° widoki na Burj Khalifa i centrum Dubaju. Rezydencje na terenie kompleksu są dostosowywane do indywidualnych potrzeb, z wysokiej klasy wykończeniami i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0 – 94.9
451,638 – 604,707
Mieszkanie 2 pokoi
117.8 – 130.4
639,593 – 802,641
Mieszkanie 3 pokoi
174.4 – 180.5
985,530 – 1,02M
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$764,296
Rezydencja łączy architekturę śródziemnomorską i nowoczesny design, a także basen, ogród, butiki, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Zakończenie - 3 kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodarstwa domowego, wszystkie rury i oprawy w łaz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Zespół mieszkaniowy Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Zespół mieszkaniowy Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Zespół mieszkaniowy Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Zespół mieszkaniowy Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Zespół mieszkaniowy Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$149,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Azizi Wares - Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubaj.Przegląd projektu:Odkryj Azizi Wares, nowoczesny rozwój mieszkaniowy w centrum miasta Jebel Ali. Łącząc stylowy design, inteligentne układy i obiekty najwyższej klasy, projekt ten jest idealny zarówno dla użytkowników końc…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
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Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$290,231
Oferujemy urządzone apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Komfortowa rezydencja z nowoczesnym designem oferuje korty tenisowe i koszykarskie, odkryty basen, plac zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i joggingowe, siłownię i klub zdrowia, miejsce do grillowania.Lokalizacja i pobliska …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$532,965
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 39
Stylowe Apartamenty z Opcją Ratalną w Kompleksie Hartland II w Dubaju Hartland II to rozległa społeczność mieszkaniowa o powierzchni 8 milionów stóp kwadratowych w Dubaju, płynnie łącząca luksusowe życie z naturalnym pięknem. Oferuje ponad 1 milion stóp kwadratowych dedykowanych zielonych pr…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,13M
W rezydencji znajduje się siłownia, tor joggingowy, odkryty basen z kąpieliskami, place zabaw dla dzieci, grill.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od stacji metra i przystanków transportu publicznego, w pobliżu Sheikh Zayed Road, restauracji, sklep…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$232,120
Wprowadzenie niepowtarzalnej okazji, aby stać się właścicielem nieruchomości mieszkalnej w jednym z najbardziej dynamicznych i prestiżowych obszarów Dubaju. Aspirz jest prawdziwym uosobieniem nowoczesnej koncepcji miejskiego stylu życia, łącząc mieszkania mieszkalne i pomieszczenia biurowe, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,07M
Rezydencja oferuje ogrody, baseny dla dzieci i dorosłych, kino, plac zabaw dla dzieci, kawiarnię, centrum fitness, salon i pokój gier.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Port lotniczy Dubaj - 18 km (13 minut)Centrum Dubaju - 26 km (19 minut)Dubai Mall - 25 k…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$256,437
Plunge do świata komfortu i elegancji z Lume Residence - 20-piętrowy kompleks mieszkalny w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów Dubaju - Jumeirah Village Circle (JVC). Projekt łączy w sobie wzrost wartości inwestycji, idealną lokalizację i wysoki poziom komfortu. Studi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,06M
Rezydencja oferuje baseny, centra fitness, parki, place zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu Burj Al Arab, centra handlowe, szkoły.Mall of Emirates - 5 minut jazdyDubaj Marina - 15 minut jazdyMiędzynarodowe Lotnisko w Dubaju - 20 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,71M
Wyjątkowy kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc Dubai Island. Projekt oferuje rzadką okazję, aby stać się właścicielem rezydencji nad morzem, gdzie wspaniały design jest połączony z odosobnieniem i naturalną harmonią. Villa del DIVOS jest ucieleśnieniem …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$207,473
LEGADO to nowy kompleks mieszkalny premium w prestiżowej dzielnicy Jumeirah Village Circle (JVC) w Dubaju. Ten projekt oferuje nowoczesne i funkcjonalne apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, stworzone dla tych, którzy cenią styl, komfort i wygodę.Co czyni LEGADO kosmicznym?Nowoczesny design: p…
Agencja
TRANIO
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Szeregowiec Damac Islands
Szeregowiec Damac Islands
Szeregowiec Damac Islands
Szeregowiec Damac Islands
Szeregowiec Damac Islands
Pokaż wszystko Szeregowiec Damac Islands
Szeregowiec Damac Islands
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$754,318
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Damac Islands — Dubaj Prywatne życie na wyspach nad Zatoką Arabską. Limitowana kolekcja nadmorskich domów szeregowych 4- i 5-sypialnianych, pośród marin, promenad, udogodnień w standardzie resortu i szerokich widoków na morze. Kilka minut od kluczowych miejsc Dubaju, Damac Islands łączy now…
Agencja
PSI Real Estate LLC
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,74M
W rezydencji znajduje się staw ozdobny, boisko sportowe, centrum handlowe, klub plażowy, piaszczyste plaże, laguny, park sportowy, ogród medytacyjny.Zakończenie - 3. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 10- 20 minut od portu, międzynarodowego lotniska i E…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$450,156
Oferujemy apartamenty z balkonem i panoramicznym widokiem na miasto.Rezydencja oferuje sklepy i restauracje, terenów zielonych, pokój zabaw dla dzieci, baseny dla dzieci i dorosłych, parking, na zewnątrz - ochrona zegara.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$731,257
W rezydencji znajduje się siłownia, basen nieskończoności, centrum spa, plac sportowy, kawiarnia i restauracja, plac zabaw dla dzieci, odkryty salon, biblioteka, parking.Zakończenie - 3. kwartał 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu W pełni wyposażona kuchniaLokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$9,75M
Shoaq jest unikalnym ucieleśnieniem marzeń o idealnym życiu przybrzeżnym w sercu Dubaju. Wyrafinowany projekt mieszkaniowy, inspirowany falami, reprezentuje wyrafinowaną elegancję i prawdziwy luksus życia na wyspie.Elegancki budynek, składający się z 7 pięter, obejmuje zaledwie 78 rezydencji…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$862,456
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty w Business Bay, Dubaj Business Bay, główny ośrodek biznesowy i lifestyle'owy w Dubaju, to tętniąca życiem dzielnica, która doskonale łączy luksusowe życie z rozwijającym się środowiskiem komercyjnym. Znana ze swojej ikonicznej panoramy, Business Ba…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Area with the highest rental yield ROI of 8%
Zespół mieszkaniowy Area with the highest rental yield ROI of 8%
Zespół mieszkaniowy Area with the highest rental yield ROI of 8%
Zespół mieszkaniowy Area with the highest rental yield ROI of 8%
Zespół mieszkaniowy Area with the highest rental yield ROI of 8%
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Area with the highest rental yield ROI of 8%
Zespół mieszkaniowy Area with the highest rental yield ROI of 8%
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$205,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Discover Mi Casa by London Gate, an exclusive pre-sale project in the vibrant Jumeirah Village Circle (JVC) area. This impressive complex offers modern studios starting at AED 750,000, one-bedroom apartments starting at AED 1.2 million, and spacious two-bedroom options starting at AED 1.9 mi…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$494,959
Oferujemy urządzone apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się basen, siłownia, plac zabaw dla dzieci, altany.Zakończenie - 2. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej, w pobliżu plaży Jumeirah i Palm Jum…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,19M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 65
Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai Ikoniczny design, zaprojektowany do życia. Te markowe rezydencje przekładają filozofię Mercedes-Benz „Sensual Purity” na architekturę — czyste linie, płynne formy oraz spokojne, pełne światła wnętrza. Wybierz przestronne mieszkania z 2–4 sy…
Agencja
PSI Real Estate LLC
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Zespół mieszkaniowy New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$148,968
Azizi Milan jest architektonicznym ucieleśnieniem życia Milaneńczyków, gdzie każdy element jest pełen estetyki, uwagi na szczegóły i wysoki poziom komfortu. Projekt harmonijnie łączy nowoczesny rytm megapolis z spokojem zielonych ogrodów. Kompleks otoczony jest przytulnymi restauracjami, pro…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$141,864
Oferujemy przytulne apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się salon, basen, centrum fitness, łaźnia parowa i sauna, pokój zabaw dla dzieci, barbecue, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - 1. kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budowa kuchni i szafOkna podłogowe…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$200,456
Community Sports Arena jest unikalnym projektem mieszkaniowym w Dubaju Sports City. Ten imponujący 21- piętrowy kompleks oferuje przytulne studio i przestronne apartamenty z 1-3 sypialniami. Każda rezydencja jest zaprojektowana z uwzględnieniem maksymalnego komfortu i stylu. Kupując apartame…
Agencja
TRANIO
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Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Pokaż wszystko Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$186,617
Meteora Vivanti Rezydencje jest kompleks mieszkalny w dzielnicy Jumeirah Village Circle, opracowany przez dewelopera Meteora z naciskiem na minimalizm, komfort i nowoczesne standardy życia miejskiego. Architektura budynku wyróżnia się formami lakonicznymi, przestronnymi układami i panoramicz…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$831,241
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 20
Nowoczesne Apartamenty z Elastycznym Planem Ratalnym w Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) to starannie zaplanowana, przyjazna rodzinom dzielnica w Dubaju, znana z spokojnej atmosfery, zielonych parków i nowoczesnej infrastruktury. Strategicznie położona między Al Khail…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,88M
Altan jest projektem mieszkalnym, uosobieniem harmonii nowoczesnego stylu, naturalnej ciszy i dynamiki miasta. To nie tylko miejsce do życia, ale prawdziwa filozofia, gdzie luksus jest połączony ze stabilnymi technologiami, a wyrafinowana architektura podkreśla piękno otaczającej go natury. …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$512,993
Rezydencja oferuje baseny dla dzieci i dorosłych, jacuzzi, wodospad, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, korty tenisowe i koszykarskie, salony wypoczynkowe i barbecue, siłownie, salon piękności, centrum biznesowe, centrum spa, sale imprezowe, ogród, kino na świeżym powietrzu, pole golfowe, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$181,770
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Al Haseen Residences 6 - komfortowe życie miejskie, funkcjonalna architektura i rozwinięta infrastruktura z Dugasta Właściwości.Al Haseen Residences 6 to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny z Dugasta Properties, położony w strategicznie ważnym obszarze Dubai Industrial City, obok szybko rozw…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$7,27M
Oferujemy apartamenty z prywatnymi basenami.Niektóre penthouses mają prywatne siłownie i pokoje gier.Rezydencja oferuje prywatną plażę, siłownię, garaż, ochronę, basen, usługi concierge, spa.Zakończenie - 2. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Opera Dubai - 5 minutDubai Mall…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$171,139
Zanurz się w świat wyrafinowanego komfortu i nowoczesnego stylu z Moonsa 2 - nowy projekt mieszkaniowy, położony w dynamicznie rozwijającym się obszarze Międzynarodowego Miasta w Dubaju. Zainspirowany sukcesem pierwszego etapu, projekt ten na nowo definiuje styl życia w mieście, oferuje idea…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$860,492
Ananda Residences to projekt mieszkaniowy, stworzony dla tych, którzy cenią harmonię stylu, komfortu i aktywnego stylu życia. Położony w dynamicznie rozwijającym się obszarze Motor City, projekt ten będzie idealny zarówno dla życia, jak i inwestycji. Przejrzystość przytulny kompleks mieszkal…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$223,393
Witamy w Empire Lake Views Liwan - miejscu, gdzie komfort, styl i natura łączą harmonijnie i tworzą idealne miejsce na życie, pracę i relaks. Przytulne studia, apartamenty z 1-2 sypialniami, a także przestronne duplexes z 3 sypialniami są dostępne. Większość apartamentów posiada prywatny bas…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Samana Boulevard Heights
Zespół mieszkaniowy Samana Boulevard Heights
Zespół mieszkaniowy Samana Boulevard Heights
Zespół mieszkaniowy Samana Boulevard Heights
Zespół mieszkaniowy Samana Boulevard Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Samana Boulevard Heights
Zespół mieszkaniowy Samana Boulevard Heights
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$61,211
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 20
Samana Boulevard Heights to kompleks mieszkalny z prywatnymi basenami i nowoczesnym komfortem w Dubai Land Residence Complex.Samana Boulevard Heights to nowy kompleks mieszkalny Samana Developers, położony w prestiżowym kompleksie Dubai Land Residence Complex.Kompleks oferuje studio, jedno- …
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,73M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajdują się baseny, siłownie i ośrodki spa, kluby i sale gier, korty tenisowe, parking, restauracja.Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Kabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastru…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$493,910
Skyvue Solair jest unikalnym ucieleśnieniem elegancji i luksusu w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju - Sobha Hartland II. Architektura arcydzieło, łącząca nowoczesny styl i przemyślane planowanie, oferuje swoim mieszkańcom nie tylko najwyższy poziom komfortu, ale także zapiera…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$183,809
Oferujemy apartamenty z obsługą.W rezydencji znajduje się basen, konsjerż, parking, sala muzyczna, sala gier, sala gimnastyczna, sala konferencyjna, ogród, restauracje i kawiarnie, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - październik 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autodrom - 10 min…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$723,182
Oferujemy urządzone apartamenty z prywatnymi basenami.W rezydencji znajduje się wspólny basen, siłownia, plac zabaw dla dzieci, barbecue area, boiska sportowe, sklepy, ochrona wokół zegara.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Jumeirah Beach - 10 minutPalm Jum…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,23M
Golf Dale by Emaar to nowy projekt premium w dynamicznym obszarze Emaar South. Kompleks uosabia idealne połączenie nowoczesnego stylu architektonicznego i naturalnej harmonii. Przestronne apartamenty i domy z widokiem na dobrze utrzymane pola golfowe tworzą unikalną przytulną i cichą atmosfe…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$8,07M
Ritz- Carlton Rezydencje jest uosobieniem luksusowych i nierywalizowanych usług, łącząc legendarną obsługę i wyjątkowy komfort. Położony w prestiżowej dzielnicy Business Bay, rezydencje wznoszą się 18 pięter nad spokojnymi wodami Kanału Dubai i oferują swoim właścicielom wyjątkową okazję, ab…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$579,305
Oferujemy apartamenty z balkonem, tarasy i widoki na wybrzeże.W rezydencji znajduje się parking, basen, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, basen dla dzieci, ogrody, usługi concierge, siłownia, sauna i łaźnia parowa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża - 5 minutDubaj Marina - …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$645,922
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.Rezydencja oferuje laguny z promenadą, baches i saloniki, basen, park, siłownię, sklepy i restauracje.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne SiemensLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajdu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$835,036
Safa Brama Damaca jest ucieleśnieniem luksusu i nowoczesnego komfortu w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju. Projekt znajduje się w pobliżu wspaniałego parku Safa i malowniczego Dubai Canal /. oferując swoim mieszkańcom unikalne połączenie natury i dynamicznego życia miejskiego…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Zespół mieszkaniowy The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Zespół mieszkaniowy The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Zespół mieszkaniowy The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Zespół mieszkaniowy The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Zespół mieszkaniowy The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,12M
Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym z panoramicznym widokiem na Dubaj.Udogodnienia w obiekcie:basenBBQplac zabaw dla dzieciPlan płatności:60% podczas budowy40% 2 rok po zakończeniuKorzyści Kupujący może uzyskać zezwolenie na pobyt Dubaju na inwestycje w nieruchomości w wysokości 205,0…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Sobha Central-next to Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Sobha Central-next to Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Sobha Central-next to Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Sobha Central-next to Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Sobha Central-next to Dubai Marina
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sobha Central-next to Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Sobha Central-next to Dubai Marina
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$488,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 60
Sobha Central - The New Landmark on Sheikh Zayed Road🌟Sobha Realty tworzy ikoniczne mieszankowe społeczności na prime 405,000 mkw. działki, mieszania luksusowych rezydencji, handlu detalicznego, biura i światowej klasy udogodnienia. Społeczność, która zintegrowała centrum handlowe wewnątrz s…
Deweloper
Sobha Realty
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Deweloper
Sobha Realty
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$183,023
Coventry Gardens jest ucieleśnieniem elegancji i harmonii, gdzie sztuka architektury spełnia naturalne piękno, tworząc przestrzeń, gdzie luksus spotyka komfort. Przestronne wnętrza, zaprojektowane we współczesnym stylu, uzupełnione panoramicznym widokiem na zielone ogrody, wypełniają dom atm…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec SAAS HILLS
Apartamentowiec SAAS HILLS
Apartamentowiec SAAS HILLS
Apartamentowiec SAAS HILLS
Apartamentowiec SAAS HILLS
Pokaż wszystko Apartamentowiec SAAS HILLS
Apartamentowiec SAAS HILLS
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$292,018
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 33
🏢 Kompleks mieszkalny w Dubai Science Park (dostawa IVQ 2027)Dubai Science Park jest prestiżowym obszarem nauki i technologii. Mieszkalnictwo tego poziomu jest rzadkie, co gwarantuje wysoki popyt na czynsz.Realizacja projektu: IV kwartał 2027 r.Kluczowe zalety:• Wysokie ROI: Przewidywana ren…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Zespół mieszkaniowy Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Zespół mieszkaniowy Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Zespół mieszkaniowy Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Zespół mieszkaniowy Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Zespół mieszkaniowy Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,06M
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.Rezydencja oferuje dostęp do plaży, sklepów, basenów, sali gier, jogi, ogrodów zielonych.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Podwójne szybyOgrzewanie wody słonecznejLokalizacja i pobliska infrastruktura Jumeirah - 30 minutDubai Mall -…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$634,887
Rezydencja łączy architekturę śródziemnomorską i nowoczesny design, a także basen, ogród, butiki, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Zakończenie - 1. kwartał 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodarstwa domowego, wszystkie rury i oprawy w ła…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$337,455
Miasta w nowym kompleksie mieszkalnym w prestiżowej okolicy Dubaju.Udogodnienia w obiekcie:basenparkparkingWyposażenie i wyposażenie w domu okna panoramicznePodłogi dachówekwysokie pułapybudynek w kuchniwyposażone łazienkiKorzyści Kupujący może uzyskać zezwolenie na pobyt Dubaju na inwestycj…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,24M
Golf Acres by Emaar to nowy unikalny projekt łączący naturalną harmonię i nowoczesny luksus w dynamicznej społeczności Emaar South. Przestronne apartamenty i domy z widokiem na dobrze utrzymane pola golfowe tworzą przytulną i cichą atmosferę. Każdy dom jest designes z uwzględnieniem wymagań …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$392,735
Witamy w Trafford Mieszkańcy, miejsce, gdzie nowoczesność i komfort łączą się w jedną harmonię. Ten prestiżowy projekt mieszkaniowy znajduje się w samym sercu Dubaju Południowego. Budynek kompleksu zachwyca architekturą i oferuje mieszkańcom luksusową i wygodną przestrzeń życiową. Każdy kąt …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$402,936
Binghatti Zmierzch to nowy kompleks mieszkaniowy, który uosabia nie tylko nowoczesność, ale także głęboką filozofię spokoju i inspiracji. Projekt obejmuje 228 ekskluzywnych rezydencji, z których każda oferuje przestronne układy i panoramiczne okna otwierające zapierające dech w piersiach wid…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,49M
Passo jest projektem, inspirowanym morzem i przyrodą, który znajduje się na ikonowym Palm Jumeirah w Dubaju. Tutaj, linie między architekturą, naturą i emocjonalnym komfortem są zaćmione, tworząc unikalne środowisko życia, pełne piękna, zmysłu i poczucia słodyczy i światła. Przestrzenie mies…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$469,235
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 26
W Pełni Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu w Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) to dynamiczna i przyjazna rodzinom społeczność w Dubaju, oferująca idealne połączenie miejskiego stylu życia i spokojnego otoczenia. Znana z nowoczesnej architektury, …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$393,060
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajdują się miejsca parkingowe, salony wypoczynkowe, salony biznesowe, strefa współpracy, biblioteka, baseny i mini aquapark, zieleń, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, mini golf, grill, siłownia, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, s…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$223,453
Lilian Residences to nowy projekt, położony w samym sercu dynamicznie rozwijającego się obszaru Dubaju Południowego. Kompleks niskiego wzrostu łączy wyrafinowaną prostotę, wyrafinowany design i starannie przemyślaną architekturę, tworząc przestrzeń, gdzie każdy szczegół jest pełen sensu i je…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$787,309
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 30
Luksusowe Apartamenty Sygnowane Marką Chelsea Club z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Maritime City Maritime City to prestiżowa nadbrzeżna inwestycja w Dubaju, która płynnie łączy funkcje komercyjne, mieszkaniowe i przemysł morski, tworząc dynamiczne nadmorskie centrum. Strategicznie położ…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,58M
Résidences Du Port jest pierwszym projektem mieszkalnym pod marką Autograph Collection Marriott International w prestiżowym Dubai Marina. Więcej niż tylko rezydencje, są to zupełnie nowe standardy życia na nabrzeżu, inspirowane duchem francuskiej Riwiery, łączące elegancję, wyrafinowanie i w…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,12M
Oferujemy apartamenty z widokiem na park, kanał i miasto.W rezydencji znajduje się basen, siłownia, trawnik, place zabaw dla dzieci, wielofunkcyjny pokój, barbecue, joga, ogród.Zakończenie - wrzesień 2028 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu stacji metra.Burj…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,27M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na ocean i miasto.W rezydencji znajduje się klub zdrowia z sauną i łaźnią parową, kinem, siłownią, salonem gier, basenem nieskończoności z tarasem i basenem dla dzieci, jogą i miejscem medytacji, miejscem do grillowania, boiskiem dla dzieci.Wypo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$256,226
W rezydencji znajduje się basen w stylu lagoon z plażą wykonaną przez człowieka, siłownia, ogrody krajobrazowe, place zabaw dla dzieci, barbecue area, kawiarnie, ochrona wokół zegara, podziemny parking.Zakończenie - wrzesień 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$986,384
Auresta to elegancki kompleks 63piętrowy, który uosabia nowoczesny luksus, perfekcję inżynieryjną i zazdrość o dobro mieszkańców. Projekt oferuje w pełni umeblowane studia, apartamenty z 1-2 sypialniami, a także przestronne duplexes z 3 sypialniami, urządzone w spokojnej palecie, z wykorzyst…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$227,491
Rezydencja oferuje park, basen, siłownię, boisko sportowe, jogging i ścieżki rowerowe, plac zabaw dla dzieci, sklepy, restauracje i kawiarnie, barbecue area.Zakończenie - październik 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju - 28 minutDubai Mall - 29 minut…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$726,775
Pier Residence to projekt, który nie tylko oferuje zakwaterowanie, ale tworzy atmosferę wyjątkowego stylu życia i łączy w sobie nowoczesny komfort i zaawansowaną architekturę. Kompleks stanie się jednym z kilku nowych projektów nabrzeża Dubaju na wybrzeżu Zatoki Arabskiej. To miejsce jest id…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$557,243
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$281,451
Premia kompleks mieszkalny w samym sercu Dubaju, w Motor City. Projekt składa się z czterech wysokich budynków, połączonych wspólnym podium, oferujących mieszkańcom szeroki wybór udogodnień i usług.Korzyści:Przestronne i jasne apartamenty: szeroki wybór układów od 1 do 3 sypialni. Każdy z ni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$184,066
Auresta to elegancki kompleks 63piętrowy, który uosabia nowoczesny luksus, perfekcję inżynieryjną i zazdrość o dobro mieszkańców. Projekt oferuje w pełni umeblowane studia, apartamenty z 1-2 sypialniami, a także przestronne duplexes z 3 sypialniami, urządzone w spokojnej palecie, z wykorzyst…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$993,476
Projekt ten jest realizowany we współpracy ze szwajcarską marką biżuterii, która jest odpowiedzialna za projektowanie pomieszczeń.Mieszkanie wyposażone jest w zielone tarasy, a wiszące ogrody planowane są na bokach budynku.Kompleks posiada basen plażowy, cztery baseny, plac zabaw, siłownię, …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$621,985
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Apartamenty w 110-Piętrowym Wieżowcu Downtown Residences w Business Bay z Elastycznym Planem Płatności DWTN Residences są strategicznie zlokalizowane w tzw. „złotym trójkącie” pomiędzy Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay. Ten architektoniczny cud oferuje zapierające dech w piers…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$546,448
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na trzeci etap kompleksu Sunset Bay na Wyspach Dubaju - wyjątkowe miejsce, gdzie idealna linia brzegowa łączy się z wyrafinowaną elegancją. Ta oaza plażowa jest doskonale zintegrowana z dynamicznym rytmem megapolis, tworząc harmonijną przestrzeń dla życia i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$965,012
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Niektóre penthouses mają prywatne baseny.Rezydencja oferuje basen nieskończoności, inny basen, zmieniając kolory co godzinę, siłownię i ścieżkę joggingu, centrum spa, ogrody i współpracę.Zakończenie - 2028.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$296,661
Wielkoskalowy projekt kurortu w Dubaju - ogromna liczba mieszkań i domów, jak również nowa opera miasta. Kompleks nazywa się Wenecja ze względu na koncepcję budynków mieszkalnych obok laguny.Projekt oferuje również duży plac z udogodnieniami i przestrzenią handlową, laguny z plażami i 18 km …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$11,94M
Ultraluksusowy kompleks z prywatnym klubem plażowym i rezydencjami projektantów Armani / Casa i architekta Tadao Ando. Luksusowe apartamenty 2- 4 sypialnie, penthouses i pięć sypialni apartamentów prezydenckich na wschodnim Crescent Palm z wykończeniem w marmurze, kamienia naturalnego i pięk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy The Best Location
Zespół mieszkaniowy The Best Location
Zespół mieszkaniowy The Best Location
Zespół mieszkaniowy The Best Location
Zespół mieszkaniowy The Best Location
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Best Location
Zespół mieszkaniowy The Best Location
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$603,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 111 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wynwood by Imtiaz jest ultranowoczesnym projektem mieszkalnym na wyspach Dubaju, tworząc atmosferę w stylu resort w metropolii. Projekt obejmuje 1- 4 pokojowe apartamenty i duplexes od 55 do 330 m ². Wszystkie rezydencje są zaprojektowane z naciskiem na komfort, widoki i premium infrastruktu…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Zespół mieszkaniowy New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$577,620
Oferujemy umeblowane apartamenty.W rezydencji znajduje się basen dla dzieci i dorosłych, studio jogi, salon i barbecue, klub abd a kino, plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe, usługi konsjerża-zegar, sauna, siłownia, 4-poziomowy parking.Zakończenie - 3. kwartał 2026 r.Wyposażenie i wyposaż…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Zespół mieszkaniowy Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Zespół mieszkaniowy Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Zespół mieszkaniowy Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Zespół mieszkaniowy Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Zespół mieszkaniowy Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$209,067
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Pearl House 4 - Wyrafinowane Urban Living in Jumeirah Village Circle.Wysiłek elegancja spełnia inteligentny design w sercu JVC.Przegląd projektu:Pearl House 4 to butikowa wieża mieszkalna w Jumeirah Village Circle (JVC) przez Imtiaz Developments, znany z on- time dostawy i wysokiej jakości ś…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,22M
Oferujemy luksusowe wille i domy z miejscami parkingowymi.Niektóre domy posiadają prywatne baseny.W rezydencji znajduje się trawnik jogi i ścieżki joggingowe, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, laguna i basen, obszar imprezy.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infra…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$544,327
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium na Dubaju!Floarea Breeze to znakomity kompleks mieszkalny z Mashriq Elite Developments, stworzony jako ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia na Dubaju. Projekt harmonijnie łączy architekturę premium…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$276,269
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się duży basen, ogrody krajobrazowe, nowoczesne centrum fitness, boiska sportowe, barbecue.Zakończenie - IV kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu stacji metra i dwóch autostrad.K…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$276,464
Oferujemy luksusowe apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się basen na dachu, grill, kino, siłownia, sala gier, plac zabaw dla dzieci, usługi concierge, ogród krajobrazowy.Zakończenie - IV kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu UrządzeniaSystem "Smart …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$202,509
Weybridge Gardens 5 to nowoczesny kompleks mieszkalny firmy Leos International, położony w kompleksie Dubairu Residence Complex. Lokalizacja wyróżnia się wygodną dostępnością transportu: przystanki transportu publicznego, duże centra handlowe, szkoły światowej klasy i wyższe placówki edukacy…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$953,669
Rezydencja łączy architekturę śródziemnomorską i nowoczesny design, a także basen, ogród, butiki, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Zakończenie - 3 kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodarstwa domowego, wszystkie rury i oprawy w łaz…
Agencja
TRANIO
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych nieruchomości w Dubaju

Jak uzyskać kredyt na nieruchomość w Dubaju
Jak uzyskać kredyt na nieruchomość w Dubaju

Często zadawane pytania dotyczące zakupu nieruchomości od dewelopera w Dubaju

Czy można kupić nową nieruchomość w Dubaju na własność na zawsze?

Cudzoziemcy mogą nabyć nowe mieszkanie w Dubaju w strefach freehold (np. Dubai Marina, Downtown) z prawem do pełnej własności bez ograniczeń czasowych.

Kto jest największym deweloperem w Dubaju?

Liderami rynku nieruchomości w Dubaju są: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty i Nakheel.

Ile średnio kosztuje nowa nieruchomość w Dubaju?

Średnia cena mieszkania w nowych budynkach w Dubaju za m² wynosi 11 840 AED (3225 USD). Ceny kawalerek zaczynają się od 600 000 AED, mieszkań z 2 sypialniami — od 1,2 mln AED, a willi — od 2 mln AED.

Czy można kupić mieszkanie w Dubaju zdalnie?

Proces zakupu lokalnej nieruchomości jest w pełni zdigitalizowany. Dokumenty podpisuje się za pośrednictwem aplikacji DLD’s Dubai REST, a katalogi nowych budynków w Dubaju zawierają wirtualne wycieczki i wideokonsultacje z deweloperami.

Czy można kupić mieszkanie w nowym budynku w Dubaju na raty?

Nieruchomości w Dubaju od dewelopera na etapie budowy są często dostępne z nieoprocentowanym rozłożeniem płatności na raty na 2–7 lat.

Jakie są najpopularniejsze nowe budynki w Dubaju?

W 2025 roku liderami są projekty Emaar Beachfront (prywatne plaże), Sobha Seahaven (widok na Palm Jumeirah) i Damac Lagoons (wille tematyczne z lagunami).

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