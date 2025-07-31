Kompleks mieszkalny Al Haseen Residences 6

Al Haseen Residences 6 - komfortowe życie miejskie, funkcjonalna architektura i rozwinięta infrastruktura z Dugasta Właściwości.
Al Haseen Residences 6 to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny z Dugasta Properties, położony w strategicznie ważnym obszarze Dubai Industrial City, obok szybko rozwijających się klastrów Dubai South i Expo City.
Udogodnienia i infrastruktura
Mieszkańcy Al Haseen Residences 6 mają dostęp do podstawowych, ale wysokiej jakości udogodnień:
- odkryty basen,
- w pełni wyposażona sala fitness,
- plac zabaw,
- terenów zielonych,
- parking,
- Ochrona zegara.
Infrastruktura koncentruje się na codziennym komforcie, spokojnym stylu życia i rodzinnej atmosferze.
Lokalizacja i dostępność transportu
Projekt znajduje się w pobliżu obszarów przemysłowych i logistycznych, co zapewnia wygodę dla pracowników w Dubaju Południe i DIC.
Czas podróży do kluczowych miejsc:
- 10 minut do Expo City Dubai
12 minut do międzynarodowego lotniska Al Maktoum
20- 25 minut do Jebel Ali, Dubai Marina i Jumeirah Golf Estates
Łatwy dostęp do Sheikh Mohammed Bin Zayed Road and Emirates Road.
Lokalizacja ta sprawia, że kompleks atrakcyjny zarówno dla rezydentów i najemców pracujących w głównych obszarach działalności gospodarczej na południu Dubaju.
Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Al Haseen Residences 6, odkryj układy i wybierz zakład płynny w szybko rosnącym obszarze Dubai Industrial City.