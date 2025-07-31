  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Al Haseen Residences 6

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$181,770
;
6
ID: 33010
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Al Haseen Residences 6 - komfortowe życie miejskie, funkcjonalna architektura i rozwinięta infrastruktura z Dugasta Właściwości.

Al Haseen Residences 6 to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny z Dugasta Properties, położony w strategicznie ważnym obszarze Dubai Industrial City, obok szybko rozwijających się klastrów Dubai South i Expo City.

Udogodnienia i infrastruktura
Mieszkańcy Al Haseen Residences 6 mają dostęp do podstawowych, ale wysokiej jakości udogodnień:

- odkryty basen,
- w pełni wyposażona sala fitness,
- plac zabaw,
- terenów zielonych,
- parking,
- Ochrona zegara.

Infrastruktura koncentruje się na codziennym komforcie, spokojnym stylu życia i rodzinnej atmosferze.

Lokalizacja i dostępność transportu
Projekt znajduje się w pobliżu obszarów przemysłowych i logistycznych, co zapewnia wygodę dla pracowników w Dubaju Południe i DIC.

Czas podróży do kluczowych miejsc:

- 10 minut do Expo City Dubai
12 minut do międzynarodowego lotniska Al Maktoum
20- 25 minut do Jebel Ali, Dubai Marina i Jumeirah Golf Estates
Łatwy dostęp do Sheikh Mohammed Bin Zayed Road and Emirates Road.

Lokalizacja ta sprawia, że kompleks atrakcyjny zarówno dla rezydentów i najemców pracujących w głównych obszarach działalności gospodarczej na południu Dubaju.

Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Al Haseen Residences 6, odkryj układy i wybierz zakład płynny w szybko rosnącym obszarze Dubai Industrial City.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
