Mieszkanie w nowym budynku SAAS HILLS



🏢 Kompleks mieszkalny w Dubai Science Park (dostawa IVQ 2027)

Dubai Science Park jest prestiżowym obszarem nauki i technologii. Mieszkalnictwo tego poziomu jest rzadkie, co gwarantuje wysoki popyt na czynsz.

Realizacja projektu: IV kwartał 2027 r.

Kluczowe zalety:

• Wysokie ROI: Przewidywana rentowność wynajmu wynosi 8- 12% rocznie.

• Unikalna architektura: Dwie wieże z zakrzywionymi liniami inspirowane naturą pustyni.

• Doskonała dostępność transportu: 1 min do Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20- 22 min do Dubaju Marina i Downtown.

• Obszar przyszłości: Wokół - biura międzynarodowe, szkoły i plany - otwarcie stacji metra.

• Elastyczne plany płatności: dostępne są systemy 40 / 60, 50 / 50, 60 / 40 z zaliczką w wysokości 20% + 4% (DLD).

Infrastruktura kompleksu:

• Basen na dachu z piaszczystą plażą, basenem dla dzieci.

• Centrum fitness, studio jogi, sauna.

• Padl Court, koszykówka, bieżnie.

• Klub, kawiarnie, kino (w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu).

Dostępne partie (ceny podane są "od"):

• Studio: od 49.2 m2 - 292.000 dolarów

• 1- pokój: od 85,7 m2 - 464,100 dolarów

2- pokój: od 202,5 m2 - 835,100 dolarów

3- pokój: od 275,5 m2 - 1,2 miliona dolarów

Townhouses and Sky Villas: z 3 sypialni.

Cechy: Pełne lub częściowe meble, technologia oczyszczania powietrza VLED, wysokiej jakości wykończenia.

Pracuję z 15 + krajów na całym świecie. Wybiorę nieruchomości ciekłe w Omanie, Kambodży, Wietnamie, Tajlandii, Gruzji, Bułgarii, Czarnogórze i innych krajach