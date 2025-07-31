  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku SAAS HILLS

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$292,018
BTC
3.4734960
ETH
182.0607747
USDT
288 713.6720237
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
ID: 33287
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    33

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

Przeniesienie
🏢 Kompleks mieszkalny w Dubai Science Park (dostawa IVQ 2027)

Dubai Science Park jest prestiżowym obszarem nauki i technologii. Mieszkalnictwo tego poziomu jest rzadkie, co gwarantuje wysoki popyt na czynsz.
Realizacja projektu: IV kwartał 2027 r.

Kluczowe zalety:

• Wysokie ROI: Przewidywana rentowność wynajmu wynosi 8- 12% rocznie.
• Unikalna architektura: Dwie wieże z zakrzywionymi liniami inspirowane naturą pustyni.
• Doskonała dostępność transportu: 1 min do Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20- 22 min do Dubaju Marina i Downtown.
• Obszar przyszłości: Wokół - biura międzynarodowe, szkoły i plany - otwarcie stacji metra.
• Elastyczne plany płatności: dostępne są systemy 40 / 60, 50 / 50, 60 / 40 z zaliczką w wysokości 20% + 4% (DLD).

Infrastruktura kompleksu:

• Basen na dachu z piaszczystą plażą, basenem dla dzieci.
• Centrum fitness, studio jogi, sauna.
• Padl Court, koszykówka, bieżnie.
• Klub, kawiarnie, kino (w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu).

Dostępne partie (ceny podane są "od"):

• Studio: od 49.2 m2 - 292.000 dolarów
• 1- pokój: od 85,7 m2 - 464,100 dolarów
2- pokój: od 202,5 m2 - 835,100 dolarów
3- pokój: od 275,5 m2 - 1,2 miliona dolarów
Townhouses and Sky Villas: z 3 sypialni.

Cechy: Pełne lub częściowe meble, technologia oczyszczania powietrza VLED, wysokiej jakości wykończenia.

Pracuję z 15 + krajów na całym świecie. Wybiorę nieruchomości ciekłe w Omanie, Kambodży, Wietnamie, Tajlandii, Gruzji, Bułgarii, Czarnogórze i innych krajach

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
