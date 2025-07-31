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Rezydencja Stamn YUNI

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na zgłoszenie
;
14 1
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ID: 37953
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Adres
    45b Street
  • Metro
    Emirates Towers (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    13

Materiały promocyjne и dokumenty

Prezentacje i broszury

google STAMN YUNI Brochure.pdf

O kompleksie

Przeniesienie
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STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony między malowniczą plażą Jumeirah i drapaczami chmur Sheikh Zayed Road (E11), projekt ten znajduje się na progu Muzeum Przyszłości, Dubai Mall, centrum finansowe DIFC i World Trade Center. To również łatwy spacer do Dubaju Metro.

Szczegóły projektu

STAMN Yuni jest doskonałym mieszkaniem w Jumeirah Garden City w Dubaju, szybko rosnącej i popularnej dzielnicy Downtown. Zbudowany dla życia miejskiego, STAMN Yuni oferuje premium punkt widokowy dla specjalistów pracujących, zaledwie kilka minut od buzz Dubaju dzielnicy finansowej i centrów handlowych.

Rezydencje zostały zaprojektowane dla Dubaju "ciężko pracować, grać ciężko" mentalność, zapewniając wygodę, przystępność cenowa i światowej klasy udogodnienia. Czy to relaks w komforcie własnej rezydencji, czy chłodzenie wokół zapierającego dech w piersiach basen na dachu, STAMN Yuni priorytety dobre samopoczucie.

Praca z domu, praca z dowolnego miejsca

STAMN Yuni jest zaprojektowany z myślą o tętniącej życiem młodzieży Dubaju. Jednostki zostały celowo zaplanowane, aby zmaksymalizować każdą stopę kwadratową, co pomaga utrzymać ogólne koszty mieszkania na niskim poziomie.

Studio Premium zaczyna się od zaledwie 800,000 AED, z 1-pokojowe apartamenty AED 1 milion. W sumie dostępne są 33 jednostki studyjne z 55 jednostkami jednołóżkowymi i jednołóżkowymi +. Rezydencje będą również obsługiwane przez dwa dedykowane parkingi oraz lobby na parterze i recepcję.

Do udogodnień w całym obiekcie należy basen na dachu, basen dla dzieci, siłownia stanu-of-the-art, joga i sala medytacyjna, grill na świeżym powietrzu i jadalnia oraz wiele stref wypoczynkowych i wypoczynkowych.

Ze względu na bliskość popularnych dzielnic biznesowych i łatwy dostęp do szlaków transportowych, STAMN Yuni stanowi wyjątkową szansę inwestycyjną, po osiągalnych cenach. Inwestorzy skorzystają na solidnych zyskach - ponad 1 milion osób pracuje w pobliskich obszarach, zapewniając niekończący się popyt na zakwaterowanie. Co ważne, Jumeirah Garden City jest w szybkim rozwoju, co oznacza, że otaczająca społeczność jest zupełnie nowa i stale się wzmacnia.

STAMN Yuni jest jedną z pierwszych możliwości wykorzystania tej nowej wyjątkowej dzielnicy inwestycyjnej, w której inwestorzy spodziewają się skorzystać z silnego potencjału aprecjacji kapitału.

Lokalizacja projektu

Obszar ten znajduje się pomiędzy ekskluzywnymi dzielnicami mieszkalnymi, takimi jak Jumeirah i Za 'abeel, i bezpośrednio stoi w obliczu centrów handlowych, Dubai International Financial Center (DIFC) i Business Bay.

STAMN Yuni znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od stacji metra w Dubaju i dla osób dojeżdżających samochodem, drogi sąsiedzkie łatwo zbiegają się na Sheikh Zayed Road (E11), umożliwiając wygodny dostęp do wszystkich punktów łączących Dubaj.

Rezydencje znajdują się również w odległości spaceru od najbliższych plaż w Jumeirah, i mniej niż 10 minut jazdy do atrakcji turystycznych, takich jak Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall i Muzeum Przyszłości.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Rezydencja Stamn YUNI
Dubaj, Emiraty Arabskie
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