Kompleks mieszkalny

Kompleks mieszkaniowy Golf Club to wyjątkowa konstrukcja architektoniczna składająca się z 5 brył. Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie MBR City, w pobliżu autostrady Ras Al Khor, co pozwala na szybkie dotarcie do dowolnego obszaru Dubaju w 15-20 minut. Cechą charakterystyczną kompleksu jest światowej klasy pole golfowe (18 dołków) oraz specjalnie zaprojektowane podniebne ogrody, które stworzą wyjątkową przestrzeń do wypoczynku.

Kompleks oferuje apartamenty:

1-sypialnia od 67 m2

2-pokoje od 94 m2

3-pokoje od 174 m2

4-pokoje od 206 m2

Dodatkowo na terenie kompleksu znajdują się bliźniaki wyposażone w indywidualne windy:

Duplex z 4 sypialniami od 277 m2

< li>Duplex z 5 sypialniami od 346 m2

Infrastruktura kompleksu:

Siłownia

Basen

Pole golfowe

Klub golfowy

Tereny rekreacyjne

Taras

miejsce do grillowania

strefy do jogi

plac zabaw dla dzieci

kawiarnie i restauracje

MBR City to jedna z największych dzielnic wielofunkcyjnych w Dubaju. Jest to także jeden z najmłodszych projektów w emiracie, gdyż budowa rozpoczęła się w 2012 roku. Pełna realizacja dzielnicy planowana jest na 2030 rok, a jej łączna powierzchnia wyniesie 108 km2. W tej chwili MBR City ma już dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną z przedszkolami, szkołami międzynarodowymi, uniwersytetami i przychodniami medycznymi. Plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje budowę największego centrum handlowego na świecie, hoteli, ośrodków sportowych, klinik i stacji metra.

W mieście MBR znajduje się 7-kilometrowa laguna, najdłuższa na świecie sztuczna laguna z krystalicznie czystą wodą i piaszczystymi plażami. Okolica słynie także z największej na świecie sztucznej plaży z 14 kilometrami promenad. Ponadto w MBR City znajduje się ścieżka rowerowa (8,3 km), pole golfowe, tor wyścigowy i rezerwat przyrody.