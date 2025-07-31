  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny REEF 996

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$195,923
;
34
ID: 33016
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    25

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

REEF 996 jest innowacyjnym kompleksem mieszkalnym z chłodnymi ogrodami i infrastrukturą premium w Dubaju Production City.

REEF 996 to nowy sztandarowy projekt z REEF Luxury Developments, stworzony dla mieszkańców, którzy wybierają progresywną architekturę, technologię i komfort w dynamicznym obszarze Dubai Production City.

Infrastruktura kompleksu: basen nieskończoności i luksusowy taras do opalania, basen dla dorosłych i basen dla dzieci, chłodne salony ogrodowe, sunset bar i saloniki, barbecue, piknik i obszary rekreacyjne przy basenie, kino i kino na zewnątrz, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, wspinaczka ściana, studia jogi, Pilates i crossfit, sala gimnastyczna i centrum fitness, treatmity, trasy spacerowe, SPA salon, salon kosmetyczny, 24- salon, sklep video i kawiarnia sklepy, bezpieczeństwo, 24- sklepy i inteligentne pokoje.

Lokalizacja i dojazd:
Dubai Marina - 10 minut
- JBR - 10 minut.
Centrum handlowe Emiratów - 10 minut
Dubai Miracle Garden - 10 minut
Palm Jumeirah - 15 minut
Global Village - 15 minut
Dubaj World Central (DWC) - 15 minut
Burj Khalifa i Dubai Mall - 20 minut
- Lotnisko DXB - 25 minut.

Skontaktuj się z nami po poradę, aktualizację cen i wybór układów w REEF 996.

Lokalizacja na mapie

Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

