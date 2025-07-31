Kompleks mieszkalny REEF 996

REEF 996 jest innowacyjnym kompleksem mieszkalnym z chłodnymi ogrodami i infrastrukturą premium w Dubaju Production City.



REEF 996 to nowy sztandarowy projekt z REEF Luxury Developments, stworzony dla mieszkańców, którzy wybierają progresywną architekturę, technologię i komfort w dynamicznym obszarze Dubai Production City.



Infrastruktura kompleksu: basen nieskończoności i luksusowy taras do opalania, basen dla dorosłych i basen dla dzieci, chłodne salony ogrodowe, sunset bar i saloniki, barbecue, piknik i obszary rekreacyjne przy basenie, kino i kino na zewnątrz, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, wspinaczka ściana, studia jogi, Pilates i crossfit, sala gimnastyczna i centrum fitness, treatmity, trasy spacerowe, SPA salon, salon kosmetyczny, 24- salon, sklep video i kawiarnia sklepy, bezpieczeństwo, 24- sklepy i inteligentne pokoje.



Lokalizacja i dojazd:

Dubai Marina - 10 minut

- JBR - 10 minut.

Centrum handlowe Emiratów - 10 minut

Dubai Miracle Garden - 10 minut

Palm Jumeirah - 15 minut

Global Village - 15 minut

Dubaj World Central (DWC) - 15 minut

Burj Khalifa i Dubai Mall - 20 minut

- Lotnisko DXB - 25 minut.



Skontaktuj się z nami po poradę, aktualizację cen i wybór układów w REEF 996.