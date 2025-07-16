  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Motor City

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$281,500
16
ID: 25406
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Adres
    5 Street, k 27 Villa K27

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    46

O kompleksie

Kompleks mieszkalny składa się z czterech bloków połączonych wspólnym podium, które jest zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców kompleksu. Wszystkie rezydencje charakteryzują się przestronnym układem, panoramicznymi oknami wypełniającymi pokoje naturalnym światłem oraz balkonami oferującymi wspaniałe panoramiczne widoki na okolicę. Wszystkie rezydencje są sprzedawane w pełni umeblowane, a każdy szczegół został starannie rozważony dla maksymalnego komfortu i stylu.

Mieszkańcy kompleksu mają możliwość szkolenia na najnowszym sprzęcie używanym przez graczy Arsenal. Stylowy Arsenal Fitness Zone, zaprojektowany we współpracy z przedstawicielami słynnego klubu piłkarskiego, jest idealny do utrzymania ciała w formie i sprawia, że każdy trening jest jak najbardziej skuteczny.


Układ (pod klucz):

  • Residence z 1 sypialnią / Powierzchnia od 49,7 m2 / Cena od 281500 dolarów.
  • Residence z 2 sypialniami / Powierzchnia od 104.4 м2 / Cena od 581,700 dolarów.
  • Residence z 3 sypialniami / Powierzchnia od 175,4 m3 / Cena od 1,075,900 dolarów.


Infrastruktura - Na zewnątrz

  • Pools.
  • Parks & Lawns.
  • Ogród Zen.
  • Parkour Area & Ściana wspinaczkowa Rock.
  • Psi park.
  • Miejsce grillowania.
  • Piknik.
  • Ścieżka biegania.
  • Przestrzenie wspólnotowe.
  • Tenis i krykiet.
  • Kino na świeżym powietrzu.
  • Interaktywna fontanna.


Infrastruktura - wewnątrz

  • Tenis stołowy.
  • Miejsce zabaw.
  • Mur wspinaczkowy dla dzieci.
  • Fitness.
  • Biblioteka.
  • Obszar jogi i medytacji.
  • Steam room & sauna.
  • Studio Pilates.
  • Obszary relaksacyjne.
  • Studio muzyczne.
  • Współpracując.


Projekt zapewnia kompleksowe usługi spółki zarządzającej, która w pełni zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z leasingiem nieruchomości i maksymalizacją dochodów. Proces zarządzania jest w pełni zautomatyzowany i jest premią światowej klasy, w tym utrzymanie i podatki, które zapewnią inwestorom w pełni pasywny przepływ środków pieniężnych.

Dubaj Motor Miasto, położone w samym sercu Dubaju, jest tętniącą życiem dzielnicą znaną ze swojego skupienia na sportach motorowych i motorycznym stylu życia. Jest to mieszanka rozrywki, mieszkalnych, biznesowych i rekreacyjnych obiektów. Ogólnie rzecz biorąc, dzielnica oferuje unikalny styl życia skoncentrowany na sportach motorowych i kulturze samochodów, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i odwiedzających z pasją do samochodów i wyścigów.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 49.7
Cena za m², USD 5,664
Cena mieszkania, USD 281,500
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 104.4
Cena za m², USD 5,572
Cena mieszkania, USD 581,700
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 175.4
Cena za m², USD 6,134
Cena mieszkania, USD 1,08M

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
