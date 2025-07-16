Kompleks mieszkalny Motor City

Kompleks mieszkalny składa się z czterech bloków połączonych wspólnym podium, które jest zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców kompleksu. Wszystkie rezydencje charakteryzują się przestronnym układem, panoramicznymi oknami wypełniającymi pokoje naturalnym światłem oraz balkonami oferującymi wspaniałe panoramiczne widoki na okolicę. Wszystkie rezydencje są sprzedawane w pełni umeblowane, a każdy szczegół został starannie rozważony dla maksymalnego komfortu i stylu.

Mieszkańcy kompleksu mają możliwość szkolenia na najnowszym sprzęcie używanym przez graczy Arsenal. Stylowy Arsenal Fitness Zone, zaprojektowany we współpracy z przedstawicielami słynnego klubu piłkarskiego, jest idealny do utrzymania ciała w formie i sprawia, że każdy trening jest jak najbardziej skuteczny.





Układ (pod klucz):



Residence z 1 sypialnią / Powierzchnia od 49,7 m2 / Cena od 281500 dolarów.

Residence z 2 sypialniami / Powierzchnia od 104.4 м2 / Cena od 581,700 dolarów.

Residence z 3 sypialniami / Powierzchnia od 175,4 m3 / Cena od 1,075,900 dolarów.





Infrastruktura - Na zewnątrz



Pools.

Parks & Lawns.

Ogród Zen.

Parkour Area & Ściana wspinaczkowa Rock.

Psi park.

Miejsce grillowania.

Piknik.

Ścieżka biegania.

Przestrzenie wspólnotowe.

Tenis i krykiet.

Kino na świeżym powietrzu.

Interaktywna fontanna.





Infrastruktura - wewnątrz



Tenis stołowy.

Miejsce zabaw.

Mur wspinaczkowy dla dzieci.

Fitness.

Biblioteka.

Obszar jogi i medytacji.

Steam room & sauna.

Studio Pilates.

Obszary relaksacyjne.

Studio muzyczne.

Współpracując.



Projekt zapewnia kompleksowe usługi spółki zarządzającej, która w pełni zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z leasingiem nieruchomości i maksymalizacją dochodów. Proces zarządzania jest w pełni zautomatyzowany i jest premią światowej klasy, w tym utrzymanie i podatki, które zapewnią inwestorom w pełni pasywny przepływ środków pieniężnych.



Dubaj Motor Miasto, położone w samym sercu Dubaju, jest tętniącą życiem dzielnicą znaną ze swojego skupienia na sportach motorowych i motorycznym stylu życia. Jest to mieszanka rozrywki, mieszkalnych, biznesowych i rekreacyjnych obiektów. Ogólnie rzecz biorąc, dzielnica oferuje unikalny styl życia skoncentrowany na sportach motorowych i kulturze samochodów, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i odwiedzających z pasją do samochodów i wyścigów.