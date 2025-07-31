Kompleks mieszkalny PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:
Iconic New Landmark of Architectural Elegance and Seaside Living.
Najważniejsze punkty projektu
PASSO by Beyond, opracowany przez firmę Omniyat, przedefiniował nabrzeże mieszkające na West Crescent Palm Jumeirah. Z dwoma rzeźbiarskimi wieżami - Avita i Bella - projekt łączy w sobie architekturę inspirowaną falą, wzornictwo zorientowane na dobrobyt i luksus w stylu resort.
To nie jest tylko rezydencja - to jest oświadczenie prestiżu.
Jednostki, wielkość i ceny
Unit TypeSize (m ²) Cena początkowa (€)
1 Sypialnia ~ 90 m ² od 960.000 €
2 Sypialnie ~ 147 m ² od 1.500.000 €
3 Sypialnie ~ 197 m ² od 3.050.000 €
4 Sypialnie ~ 270- 320 m ² od 5.000.000 €
5 BR Penthouse ~ 703 m ² Cena na życzenie -
6 BR Plaża Mansion ~ 945 m ² Cena na życzenie -
Każda rezydencja jest zaprojektowana z panoramicznym widokiem na morze, ekspansywne tarasy, i w stylu resort układy.
Zakończenie i płatność Plan
Przekazywanie: Q3 2029
Plan płatności:
10% rezerwacji
50% podczas budowy
40% przy przekazaniu
Wyposażenie i udogodnienia:
250 m ekskluzywna prywatna plaża z salonami i kabanami.
Wielokrotne baseny nieskończoności z widokiem na Zatokę Arabską.
Pawilon wellness z sauną, sauną, tarasami medytacyjnymi i jogi.
State- of- the- art fitness center & ogrody nieba.
Prywatne kino, biblioteka i salony pracy.
Dziecięcy plac zabaw inspirowany Montessoria.
24 / 7 concierge, valet & ochrona usług.
Plaża kawiarnie i butiki detaliczne na promenadzie.
Korzyści z lokalizacji:
Pierwsze miejsce na Palm Jumeirah - West Crescent
2 min → Atlantyda Królewski
10 min → Dubaj Marina
20 min → Centrum Dubaju & Burj Khalifa
Wyłączny adres z ograniczonym wykazem nabrzeża
Najważniejsze punkty inwestycji:
Kwalifikowalność Golden Visa dla kwalifikowalnych inwestorów.
Własność bez podatku & 0% prowizji.
Płatności kryptograficzne przyjęte (BTC, ETH, USDT).
Silny ROI poprzez krótkoterminowe luksusowe czynsze.
Rzadka okazja do posiadania niskiej gęstości, ultraluksusowej nieruchomości przy plaży.
PASSO by Beyond jest przyszłą ikoną Palm Jumeirah - gdzie rzeźbiarskie piękno spotyka wellness i wyłączności.