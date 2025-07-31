Kompleks mieszkalny PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:

Iconic New Landmark of Architectural Elegance and Seaside Living.

Najważniejsze punkty projektu

PASSO by Beyond, opracowany przez firmę Omniyat, przedefiniował nabrzeże mieszkające na West Crescent Palm Jumeirah. Z dwoma rzeźbiarskimi wieżami - Avita i Bella - projekt łączy w sobie architekturę inspirowaną falą, wzornictwo zorientowane na dobrobyt i luksus w stylu resort.

To nie jest tylko rezydencja - to jest oświadczenie prestiżu.

Jednostki, wielkość i ceny

Unit TypeSize (m ²) Cena początkowa (€)

1 Sypialnia ~ 90 m ² od 960.000 €

2 Sypialnie ~ 147 m ² od 1.500.000 €

3 Sypialnie ~ 197 m ² od 3.050.000 €

4 Sypialnie ~ 270- 320 m ² od 5.000.000 €

5 BR Penthouse ~ 703 m ² Cena na życzenie -

6 BR Plaża Mansion ~ 945 m ² Cena na życzenie -

Każda rezydencja jest zaprojektowana z panoramicznym widokiem na morze, ekspansywne tarasy, i w stylu resort układy.

Zakończenie i płatność Plan

Przekazywanie: Q3 2029

Plan płatności: 10% rezerwacji 50% podczas budowy 40% przy przekazaniu



Wyposażenie i udogodnienia:

250 m ekskluzywna prywatna plaża z salonami i kabanami.

Wielokrotne baseny nieskończoności z widokiem na Zatokę Arabską.

Pawilon wellness z sauną, sauną, tarasami medytacyjnymi i jogi.

State- of- the- art fitness center & ogrody nieba.

Prywatne kino, biblioteka i salony pracy.

Dziecięcy plac zabaw inspirowany Montessoria.

24 / 7 concierge, valet & ochrona usług.

Plaża kawiarnie i butiki detaliczne na promenadzie.

Korzyści z lokalizacji:

Pierwsze miejsce na Palm Jumeirah - West Crescent

2 min → Atlantyda Królewski

10 min → Dubaj Marina

20 min → Centrum Dubaju & Burj Khalifa

Wyłączny adres z ograniczonym wykazem nabrzeża

Najważniejsze punkty inwestycji:

Kwalifikowalność Golden Visa dla kwalifikowalnych inwestorów.

Własność bez podatku & 0% prowizji.

Płatności kryptograficzne przyjęte (BTC, ETH, USDT).

Silny ROI poprzez krótkoterminowe luksusowe czynsze.

Rzadka okazja do posiadania niskiej gęstości, ultraluksusowej nieruchomości przy plaży.

PASSO by Beyond jest przyszłą ikoną Palm Jumeirah - gdzie rzeźbiarskie piękno spotyka wellness i wyłączności.