Kompleks mieszkalny PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,12M
34
ID: 27447
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:

Iconic New Landmark of Architectural Elegance and Seaside Living.

Najważniejsze punkty projektu

PASSO by Beyond, opracowany przez firmę Omniyat, przedefiniował nabrzeże mieszkające na West Crescent Palm Jumeirah. Z dwoma rzeźbiarskimi wieżami - Avita i Bella - projekt łączy w sobie architekturę inspirowaną falą, wzornictwo zorientowane na dobrobyt i luksus w stylu resort.

To nie jest tylko rezydencja - to jest oświadczenie prestiżu.

Jednostki, wielkość i ceny

Unit TypeSize (m ²) Cena początkowa (€)

1 Sypialnia ~ 90 m ² od 960.000 €

2 Sypialnie ~ 147 m ² od 1.500.000 €

3 Sypialnie ~ 197 m ² od 3.050.000 €

4 Sypialnie ~ 270- 320 m ² od 5.000.000 €

5 BR Penthouse ~ 703 m ² Cena na życzenie -

6 BR Plaża Mansion ~ 945 m ² Cena na życzenie -

Każda rezydencja jest zaprojektowana z panoramicznym widokiem na morze, ekspansywne tarasy, i w stylu resort układy.

Zakończenie i płatność Plan

  • Przekazywanie: Q3 2029

  • Plan płatności:

    • 10% rezerwacji

    • 50% podczas budowy

    • 40% przy przekazaniu

Wyposażenie i udogodnienia:

  • 250 m ekskluzywna prywatna plaża z salonami i kabanami.

  • Wielokrotne baseny nieskończoności z widokiem na Zatokę Arabską.

  • Pawilon wellness z sauną, sauną, tarasami medytacyjnymi i jogi.

  • State- of- the- art fitness center & ogrody nieba.

  • Prywatne kino, biblioteka i salony pracy.

  • Dziecięcy plac zabaw inspirowany Montessoria.

  • 24 / 7 concierge, valet & ochrona usług.

  • Plaża kawiarnie i butiki detaliczne na promenadzie.

Korzyści z lokalizacji:

  • Pierwsze miejsce na Palm Jumeirah - West Crescent

  • 2 min → Atlantyda Królewski

  • 10 min → Dubaj Marina

  • 20 min → Centrum Dubaju & Burj Khalifa

  • Wyłączny adres z ograniczonym wykazem nabrzeża

Najważniejsze punkty inwestycji:

  • Kwalifikowalność Golden Visa dla kwalifikowalnych inwestorów.

  • Własność bez podatku & 0% prowizji.

  • Płatności kryptograficzne przyjęte (BTC, ETH, USDT).

  • Silny ROI poprzez krótkoterminowe luksusowe czynsze.

  • Rzadka okazja do posiadania niskiej gęstości, ultraluksusowej nieruchomości przy plaży.

PASSO by Beyond jest przyszłą ikoną Palm Jumeirah - gdzie rzeźbiarskie piękno spotyka wellness i wyłączności.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

