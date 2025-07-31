Kompleks mieszkalny The Royal Yacht

Royal Yacht to nowoczesny hotel designerski w stylu jachtów w prestiżowym Dubai Internet City.



Royal Yacht to nowy aparthotel z Palladium Prime Real Estate Development, położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Dubaju klastrów biznesowych, Dubai Internet City.



Obiekty i infrastruktura:

Royal Yacht oferuje gościom kompletny zestaw udogodnień do relaksu, sportu i komunikacji:



- sala fitness z panoramą,

- odkryty basen z terenami rekreacyjnymi i słonecznymi tarasami,

- kawiarnie i salony na świeżym powietrzu,

Wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego miejskiego stylu życia.



Lokalizacja i dostępność

Dubai Internet City jest jedną z największych klastrów technologicznych i medialnych w Dubaju, co sprawia, że projekt jest szczególnie atrakcyjny dla podróżnych biznesowych i najemców.



W pobliżu znajdują się:

- Dubai Media Miasto,

- Park Wiedzy,

- Palm Jumeirah,

- Jumeirah Beach,

- Dubai Marina.



Czas podróży:

10- 15 minut do Business Bay i centrum Dubaju

20- 25 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju.



Lokalizacja łączy w sobie dostęp do plaż, obszarów biznesowych i ośrodków edukacyjnych - idealne na wynajem i krótkie wycieczki.



Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację The Royal Yacht, dowiedzieć się, studia dostępne i zarezerwować obiekt w jednym z najbardziej stylowych projektów hotelowych w pobliżu Palm Jumeirah i Media City.