Kompleks mieszkalny The Royal Yacht

Royal Yacht to nowoczesny hotel designerski w stylu jachtów w prestiżowym Dubai Internet City.
Royal Yacht to nowy aparthotel z Palladium Prime Real Estate Development, położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Dubaju klastrów biznesowych, Dubai Internet City.
Obiekty i infrastruktura:
Royal Yacht oferuje gościom kompletny zestaw udogodnień do relaksu, sportu i komunikacji:
- sala fitness z panoramą,
- odkryty basen z terenami rekreacyjnymi i słonecznymi tarasami,
- kawiarnie i salony na świeżym powietrzu,
Wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego miejskiego stylu życia.
Lokalizacja i dostępność
Dubai Internet City jest jedną z największych klastrów technologicznych i medialnych w Dubaju, co sprawia, że projekt jest szczególnie atrakcyjny dla podróżnych biznesowych i najemców.
W pobliżu znajdują się:
- Dubai Media Miasto,
- Park Wiedzy,
- Palm Jumeirah,
- Jumeirah Beach,
- Dubai Marina.
Czas podróży:
10- 15 minut do Business Bay i centrum Dubaju
20- 25 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju.
Lokalizacja łączy w sobie dostęp do plaż, obszarów biznesowych i ośrodków edukacyjnych - idealne na wynajem i krótkie wycieczki.
Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację The Royal Yacht, dowiedzieć się, studia dostępne i zarezerwować obiekt w jednym z najbardziej stylowych projektów hotelowych w pobliżu Palm Jumeirah i Media City.