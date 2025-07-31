  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny The Royal Yacht

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$476,514
;
11
ID: 33014
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Dubai Internet City (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Royal Yacht to nowoczesny hotel designerski w stylu jachtów w prestiżowym Dubai Internet City.

Royal Yacht to nowy aparthotel z Palladium Prime Real Estate Development, położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Dubaju klastrów biznesowych, Dubai Internet City.

Obiekty i infrastruktura:
Royal Yacht oferuje gościom kompletny zestaw udogodnień do relaksu, sportu i komunikacji:

- sala fitness z panoramą,
- odkryty basen z terenami rekreacyjnymi i słonecznymi tarasami,
- kawiarnie i salony na świeżym powietrzu,
Wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego miejskiego stylu życia.

Lokalizacja i dostępność
Dubai Internet City jest jedną z największych klastrów technologicznych i medialnych w Dubaju, co sprawia, że projekt jest szczególnie atrakcyjny dla podróżnych biznesowych i najemców.

W pobliżu znajdują się:
- Dubai Media Miasto,
- Park Wiedzy,
- Palm Jumeirah,
- Jumeirah Beach,
- Dubai Marina.

Czas podróży:
10- 15 minut do Business Bay i centrum Dubaju
20- 25 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju.

Lokalizacja łączy w sobie dostęp do plaż, obszarów biznesowych i ośrodków edukacyjnych - idealne na wynajem i krótkie wycieczki.

Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację The Royal Yacht, dowiedzieć się, studia dostępne i zarezerwować obiekt w jednym z najbardziej stylowych projektów hotelowych w pobliżu Palm Jumeirah i Media City.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
