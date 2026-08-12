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Kawalerki na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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1 604 obiekty total found
Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
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Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
HOT STUDIO FULLY FULYSHED IN RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w Oazie Plażowej Azizi (Mirage 1) w Dubai Studio City.Ten nowy…
$199,343
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/15
Gotowe apartamenty w hotelu Boutique 7 w Barsha Heights! Apartamenty do życia i inwestycji (…
$272,258
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 10/18
Kolekcja w Taiyo jest w pełni umeblowane rezydencji w Wasl Gate z nowoczesnym stylu i udogod…
$183,798
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DDA Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Cena zaczyna się od AED 1,275,000 dolar 124; Od 175 m2Kaya Townhouses at Masaar - Harmocious…
$347,175
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/5
Apartament w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym 105 Mieszkań w Jumeirah Village Circle! Dobr…
$174,272
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Cena zaczyna się od AED 689000 EUR124; Od 37m2Samana Manhattan to nowoczesny rozwój mieszkan…
$187,611
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/5
Mi Casa - apartamenty z nowoczesnym designem, zielonymi dziedzińcami i wygodną ceną!Mi Casa …
$204,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 6/12
Apartamenty w nowym projekcie Amber by Enso w Al Satwa! Unikalny kompleks mieszkalny w samym…
$298,876
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 20/44
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie Binghatti Hill Views w samym sercu Dubai Science Park! …
$272,299
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 15/34
Apartamenty w nowym projekcie Guzel Towers w sercu Jumeirah Village Triangle! W pełni umeblo…
$154,528
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Cena zaczyna się od AED 649 000 EUR124; Od 37 m2Doświadcz esencji nadmorskiej wibracji Miami…
$176,719
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/7
Nowoczesny kompleks mieszkalny IR1DIAN Park 2 w Jumeirah Village Circle! W pełni umeblowana …
$235,527
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 10/20
TRESORA przez WADAN: wielofunkcyjne nieruchomości w Jumeirah Village Circle!TRESORA autorstw…
$217,987
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Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Cena zaczyna się od AED 1,197,000 dolar 124; Od 127 m2Odkryj Sendian, inauguracyjną społeczn…
$325,936
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/41
Luksusowy apartament w nowym kompleksie mieszkalnym - ME DO RE 2! Szybko! Nowoczesny design …
$313,138
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 11/33
Projekt - SAAS HILLSLokalizacja: Dubai Science ParkPlanowany termin dostawy - IV 2027Saas Hi…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Rove Home Downtown to debiutowy rozwój mieszkaniowy marki Rove Hotels. Idealnie położony w s…
$307,692
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Cena zaczyna się od AED 660 000 EUR124; Od 39sqmSamana Parkville to nowo uruchomiony highly-…
$179,714
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Cena zaczyna się od AED 680 000 & ZeroWidthSpace 124; Od 38sqmSamana Barari Twin Towers to p…
$185,160
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 10/35
Piękne apartamenty w nowym kompleksie Maison Elysee 3 w dzielnicy Jumeirah Village Circle (J…
$197,390
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 10/20
Samana Boulevard Heights to kompleks mieszkalny z prywatnymi basenami i nowoczesnym komforte…
$224,798
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/10
Gotowy apartament w kompleksie mieszkalnym Riwiera Azizi 48! Żądana lokalizacja! Umeblowana …
$190,577
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 9/25
Ready- wykonane apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym Empire Residence w dzielnicy po p…
$206,932
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 5/10
Apartament Trussardi Residences 2 w Al Furjan! Mieszkanie jest w pełni umeblowane przez włos…
$216,000
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 10/29
Piękne apartamenty w Imperium Lakeviews w tętniącym życiem sercu Liwan! Świetna lokalizacja!…
$169,230
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Agencja
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 12/24
Piękny apartament w kompleksie mieszkalnym Sol Levante w Jumeirah Village Triangle! Panorami…
$201,229
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 13/17
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Ellington Views II, w budowie w ośrodku Al H…
$367,613
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Witamy w Samana Park Widok, wyjątkowy rozwój mieszkaniowy przeznaczony do podniesienia stylu…
$132,063
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 20/46
ELAR1S Niebo jest ultrawysokim projektem mieszkalnym w JVT z widokiem, koncepcją światła i p…
$225,139
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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